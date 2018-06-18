(Görüntülü) Moskova sokaklarında Dünya Kupası kutlamaları

Siyamend KAÇMAZ / MOSKOVA,() Rusya'da devam eden 2018 Dünya Kupası, maçlarda yaşanan heyecan kadar Başkent Moskova'daki taraftarların kutlamaları ile de adından söz ettiriyor. Özellikle kuzeyde olduğu için havanın çok geç karardığı Moskova'da birçok ülkeden gelen taraftarlar ellerindeki ülke bayrakları ve üzerlerine geçirdikleri formalarıyla soluğu başta Kızıl Meydan olmak üzere Moskova'nın araç trafiğine kapalı olan caddelerinde aldı. Bir araya gelerek çılgınca kutlamalar yapan taraftarlar eğlenceli görüntüler ortaya koydu. Birbirini hiç tanımayan insanların çok kısa sürede kaynaştığı ve kendini müziğin ritmine bıraktığı kutlamalarda ortaya oldukça ilginç görüntüler çıkıyor. MEKSİKA VE BREZİLYALI TARAFTARLAR BEĞENİ TOPLADI Dünya Kupası'nda renkli görüntüler yaşanırken, Meksika ve Brezilyalı taraftarlar, engelli bir taraftarın mücadeleyi takip etmesini sağladı. Mücadeleyi dev ekranda takip eden taraftarlar, engelli futbolseverin tekerlekli sandalyesini omuzlarına alarak maçı izlemesini sağladı. Taraftarların bu hareketi büyük beğeni topladı. TÜRK FUTBOLSEVERLER ORGANİZASYONUN TADINI ÇIKARIYOR 2018 Dünya Kupası'nda Türkiye yer almasa da Türk futbolseverler organizasyonun tadını çıkaranlar arasında yer alıyor. Moskova sokakları coşkulu eğlencelere sahne olurken Dünya Kupası'na giden Türk taraftarlar üzerlerine giydikleri formaları ile kutlamalara katılıyor. FAVORİLER KAZANAMADI Öte yandan Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen iki ülke olan Almanya ve Brezilya dün oynadığı maçları kazanamadı. Almanlar, Meksika karşısında aldığı 1-0'lık skorla taraftarlarına büyük bir şok yaşatırken, Brezilya da İsviçre ile oynadığı maçtan 1-1'lik skorla ayrıldı. Ayrıca günün ilk karşılaşmasında Sırbistan, Kosta Rika'yı 1-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. BELÇİKA VE İNGİLTERE SAHAYA İNİYOR 2018 Dünya Kupası bugün F ve G Grubu'nda oynanacak maçlarla devam edecek. F Grubu'nda İsveç ile Güney Kore karşı karşıya gelirken, G Grubu'nda Belçika-Panama ve Tunus-İngiltere karşılaşmaları oynanacak.