(Görüntülü) Moldova Teknik Direktörü Spiridon: Kazanacağımızı düşünüyorum

Engin ÖZMEN - Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR () - Moldova Milli Takımı Teknik Direktörü Alexandru Spiridon, Şenol Güneş’in Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın başına geçmesinin bir şeyleri değiştirdiğini son maçta gördüklerini belirterek, “Yarınki maçı daha iyi oynayabilmeyi takım olarak bekliyoruz. Yarın kazanacağımızı düşünüyoruz" dedi.



Moldova Milli Takımı Teknik Direktörü Alexandru Spiridon, oyunculardan Veaceslav Posmac ile birlikte Yeni Eskişehir Stadı'nda basın toplantısı düzenledi. Türkiye ile oynayacakları maçı kazanacaklarını düşündüğünü anlatan Spiridon, "Tabii ki takım pozitif olduğunda her şey olabilir. Maçı (Fransa) kaybettik bunun için üzgünüz. Yarınki maçı daha iyi oynayabilmeyi takım olarak bekliyoruz. Yarın kazanacağımızı düşünüyoruz. Oyunun çok elementi var. Tabii ki Şenol Güneş geldikten sonra bir şeyler kattığını düşünüyoruz. Arnavutluk maçında da bunu gördük. Forvet oyuncularından da görülebilir bu” şeklinde konuştu.



Moldovalı oyunculardan Veaceslav Posmac ise Türk futbolcuların çok iyi olduğunu ifade ederek, “Onlara iyi karşılık vermek için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.