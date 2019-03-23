(Görüntülü) Moldova Milli Takımı, Eskişehir’de

Engin ÖZMEN - Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR () - A Milli Takım’ın Avrupa Şampiyonası’ndaki rakibi Moldova, pazartesi günkü maç için özel uçakla Eskişehir’e geldi. Hasan Polatkan Havalimanı'na inen teknik heyet ve futbolcular konaklayacakları otele geçti. 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki takımlardan Moldova, A Milli Takım ile oynayacağı maç öncesinde özel uçakla Eskişehir’e geldi. Hasan Polatkan Havalimanı'na inen teknik heyet ve futbolcular pasaport işlemlerinin ardından takım otobüsüne binerek konaklayacağı otele geçti. Türkiye ile Moldova pazartesi saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.