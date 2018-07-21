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(Görüntülü) Milli takım antrenörü kalbine yenildi

Hümeyra PARDELİ - Zafer KUMRU/ ERZURUM, ()   Erzurum Palandöken Dağı'nda kamp yapan Atletizm Milli Takım Antrenörü İbrahim Tunç (44) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Palandöken Dağı'ndaki bir otelde 2 aydır kamp...

Hümeyra PARDELİ - Zafer KUMRU/ ERZURUM, ()


 

Erzurum Palandöken Dağı'nda kamp yapan Atletizm Milli Takım Antrenörü İbrahim Tunç (44) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Palandöken Dağı'ndaki bir otelde 2 aydır kamp yapan Atletizm Milli Takım Antrenörü İbrahim Tunç, bugün yapılan çalışmalar sonrası odasına çekildi. Burada bir süre sonra rahatsızlanan İbrahim Tunç, yan odada kalan sporcularından duvara vurarak yardım istedi. Odaya gelen sporcular, antrenörlerinin terlediğini fark etti. İbrahim Tunç'u resepsiyona indiren sporcular, durumu otel yönetimine bildirdi. İbrahim Tunç, otele çağrılan ambulansla Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada doktorların yaptığı tüm müdahaleye karşın Konya Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü mezunu olan İbrahim Tunç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Damar genişlemesi hastalığı olduğu öğrenilen ve kalp krizi geçirdiği belirtilen edilen genç antrenörün cenazesi otopsi için Erzurum Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderildi. İbrahim Tunç'un ani ölümü sporcularını ve spor camiasını yasa boğdu. İbrahim Tunç'un çalıştırdığı sporcular Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşlarına boğuldu. Konya'da yaşayan İbrahim Tunç'un ailesi acı haber üzerine Erzurum'a gelmek için yola çıktı.

Daha önce de kalp sorunu nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen evli 1 erkek çocuk babası İbrahim Tunç'un cenazesi yarın toprağa verilmek üzere memleketi Konya'ya götürülecek.

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