(Görüntülü) Milli güreşçi Taha Akgül yüksek lisans diplomasını aldı

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SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yüksek Lisans öğrenciliğini başarı ile tamamlayan Milli güreşçi Taha Akgül diplomasını Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız'dan aldı.



Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Taha Akgül, Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız'ı ziyaret etti. Spordaki başarısının yanında akademik alanda da başarılı bir şekilde yoluna devam eden Avrupa Şampiyonu Taha Akgül ziyarette yaptığı konuşmada, "Sayın Rektörüme teşekkür ediyorum. Her şampiyon olmamdan önce ülkemizi sonra Sivas'ı daha sonra ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesini temsil ediyorum. Hamd olsun yüksek lisansımı da bitirdim. Diplomamı sağ olsun bugün Sayın Rektörümüz teslim etti. İnşallah yabancı dil sınavını da halledip doktora için yine kendi üniversitemizde kariyerimi geliştirmeyi düşünüyorum. Hem mektepli hem alaylı olarak Türk sporuna hizmet etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.



Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Taha Akgül bir başarıya daha imza attı. İnşallah daha büyük başarılara imza atacağını biliyoruz. Bizim için sevindirici bir durum. Hem hemşerimiz olması hem de Üniversitemizde yüksek lisans yapıyor olması. İnşallah bundan sonra üniversitemizde doktorasına da devam edecek. 7'nci kez Avrupa Şampiyonu olması önemli fakat bunun sayısının daha da çoğalacağını biliyoruz. Taha Akgül'ü tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.