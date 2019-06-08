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(Görüntülü) Mesut Özil’in mutlu günü

İSTANBUL, () - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Türkiye güzeli Amine Gülşe ile dünya evine girdi. Çiftin nikah şahitliğini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi...

İSTANBUL, () - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Türkiye güzeli Amine Gülşe ile dünya evine girdi. Çiftin nikah şahitliğini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan yaptı. İş, sanat ve spor dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı düğün Beşiktaş'ta bulunan bir otelde gerçekleşti. Çiftin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan yaparken, nikahı İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Yerlikaya Kıydı. Ünlülerin adeta akın ettiği düğün renkli görüntülere sahne olurken, sosyal medyada düğüne ait fotoğraf ve videolar da büyük beğeni topladı.

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