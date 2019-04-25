(Görüntülü) Mesut Bakkal Bu işin altından kalkacağımıza inanıyorum

Gürkan DURAL BURSA () -

Bursaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, takımın son durumunu değerlendirerek, İki haftalık periyottaki performans beni çok umutlandırıyor. Geldiğim günden beridir inanılmaz bir destek var. Bu işin altından kalkacağımıza inanıyorum dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında sahasında 28 Nisan Pazar günü Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk edecek olan Bursaspor'da teknik direktör Mesut Bakkal, akşam saatlerindeki antrenman öncesi açıklamalarda bulundu.

İlk geldiği gün söylediği gibi, son iki maçlarında da inanılmaz atletik performansa sahip bir takımın sahada olduğunun altını çizen Mesut Bakkal, Kasımpaşa maçında takımın 115 kilometre üzerinde koştuğunu hatırlattı.

Böyle olan bir takımın özellikle Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarında pozisyon üretmesi normal diyen deneyimli teknik adam, Bu benim için artı bir olay. Ligin üzerinde futbol oynayan bir takım var. Kasımpaşa maçında 7 tane net pozisyona giren takım var. Benim de görevim bu takımı desteklemek ve herkesten de bu takımı desteklemesini istemek. Zaten yapılıyor, İstanbul'da kendi sahamızda gibi oynadık. Bu hafta da öyle olacağı kesin. Futbolcu grubunun ortaya koyduğu veriler, performanslar, tempoya yakın oyunları, üretkenlikleri maçın bizim lehimize olacağını gösteriyor. Aynı tempoyu korumaları gerekiyor. Bunu da yapacaklarına gönülden inanıyorum. Çünkü gelen veriler inanılmaz ifadelerini kullandı.

GELDİĞİM GÜNDEN BERİDİR İNANILMAZ BİR DESTEK VAR

Takımda birlikteliğin oluşmaya başladığını belirten Mesut Bakkal, oyuncuların da keyif almaya başladığını dile getirerek, Çünkü iyi oynadılar, iyi oynadıkça ürettiler, ürettikçe de morallendiler. Biz de bunu destekliyoruz. Gol kaçıran takım iyi takımdır. Ceza sahasına girmeye başladık, ondan sonrasına bakacaksınız. Bu bağlamda özellikle iki haftalık periyottaki performans beni çok umutlandırıyor. İyi maç oynayalım, dirençli maç oynayalım, sabırlı olmamız gerekiyor. Bunun bilincindeyiz, oyuncularımın da bunun bilincinde olduğunu düşünüyorum. Geldiğim günden beridir inanılmaz bir destek var. Çok teşekkür ediyorum. Ben bunu başta Bursaspor için istedim, onu da fazlasıyla yerine getiriyorlar. İnşallah bu maçta hepsi birleşir bende Bursaspor teknik direktörü olarak ilk galibiyetimi alırım. Almamız da gerekiyor diye konuştu.

5 MAÇLIK DÜŞÜNELİM

Oyuncularına Bazı şeyleri açığa çıkarma vakti dediğini söyleyen deneyimli teknik adam, Çok dinamik, genç bir takım var. Keyif almaları gerekiyor, Cenab-ı Allah o kadar güzel bir nimet vermiş ki, öyle bir meslek vermiş ki bunun daha ötesi yok. Bunu performansa dönüştürüp insanları mutlu etmeleri gerekiyor. İnsanların bizden beklentileri var. Bu işin altından kalkacağımıza inanıyorum. Ufak tefek hatalarımız olacak tabii ki, sabredelim. Şurada 5 maçımız kaldı, tek maçlık bakmayalım. Tek maçlık bakalım 5 maçlık düşünelim. Bu moraller inşallah maça yansır açıklamasında bulundu.

BATALLA ÖNEMLİ BİR DEĞER

Son olarak Bursaspor'un efsane isimlerinden Pablo Martin Batalla'nın Bursa'ya gelmesine de değinen Mesut Bakkal, Batalla burası için önemli bir oyuncu. Keşke hep gelse, beraber yemek yesek, önemli bir değer Batalla. Benim için de tanışmak keyif veriyor bunlar önemli insanlar. Önemli değerler. Belki bizimle yemek yemesi, görünmesi hava estirmesi, onun da bizim yanımızda olduğunu güvendiğini gösterir. Ben çok memnun olurum artık günümüzün insanlarıyız, egoları bir kenara bırakacağız, o işler bitti. Keşke bütün eski futbolcular da gelse. Çok güzel telefonlar alıyorum, herkese teşekkür ediyorum. Önemli olan burada Bursaspor. Bursaspor'un burada yaşaması önemli bende buranın bir parçası olursam kurtarırsam tuzum olursa ne mutlu bana sözleriyle basın toplantısını noktaladı.

MUHAMMED ŞENGEZER TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Öte yandan Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde devam eden Bursaspor, koordinasyon çalışmasının ardından basına kapalı bölümde taktik çalıştı. Sakatlığı bulunan kaleci Muhammed Şengezer'in fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştığı bilgisi verildi.