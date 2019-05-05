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(Görüntülü) Menemen Belediyespor şampiyonluk kupasına kavuştu

Gökay ÖZALP / MENEMEN, ()   TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 68 puanla şampiyon olarak tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'e yükselen Menemen Belediyespor, kupayı kaldırdı. Şampiyonluğu garantiledikten sonra ligin son hafta mücadelesinde...

Gökay ÖZALP / MENEMEN, ()


 

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 68 puanla şampiyon olarak tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'e yükselen Menemen Belediyespor, kupayı kaldırdı. Şampiyonluğu garantiledikten sonra ligin son hafta mücadelesinde deplasmanda Konya Anadolu Selçukspor'a 4-3 yenilen Menemen'in kupa töreni için İlçe Stadı'nda platform oluşturuldu. Futbolcular, teknik direktör Suat Kaya ve yardımcıları, isimleri tek tek anons edilerek platforma çağrıldı. Futbolculuk kariyerinde Galatasaray'la 8 lig şampiyonluğu yaşayıp en çok şampiyonluk kazanan futbolculardan olan, UEFA Kupası ve Süper Kupa'yı havaya kaldıran Suat Kaya, Menemen'de teknik adam olarak bir ilki yaşadı. 

Sarı-lacivertli takıma madalyalarını ve şampiyonluk kupasını Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez verdi. Eski Belediye Başkanı ve Menemen Belediyespor Onursal Başkanı Tahir Şahin'in de katıldığı töreni 300 civarında taraftar kapalı tribünde izledi. Kupayı kaldırdıktan sonra büyük sevinç yaşayan Menemenli futbolcular, Tahir Şahin ve teknik heyetle birlikte şampiyonluk şarkıları eşliğinde üstü açık otobüsle ilçede tur attı.

 

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