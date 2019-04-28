(Görüntülü) Menemen Belediyespor'da şampiyonluk coşkusu

Gökay ÖZALP / MENEMEN, () TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta evinde Şanlıurfaspor'la 0-0 berabere kalarak bitime 1 maç kala şampiyon olmayı garantileyen Menemen Belediyespor'da yer yerinden oynadı. İlçe Stadı'nı dolduran 5 bine yakın futbolsever takımlarının tarihte ilk kez 1. Lig'e çıkmasını büyük coşkuyla kutladı. Saha içinde de hem futbolcular hem yönetim hem de teknik ekip gelen şampiyonluk zaferinin tadını çıkardı. Davul zurna eşliğinde kutlamalar yapan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Suat Kaya futbolcularına tek tek sarıldı.



Gözyaşlarına hakim olamayan Kaya'yı taraftarlar omuzlarına aldı. Mücadeleyi yeni Belediye Başkanı Serdar Aksoy taraftarın arasından izledi. Kulüp Onursal Başkanı Tahir Şahin ise maçı protokolde takip etti.



Suat Kaya, şampiyonluğu sonuna kadar hak ettiklerini belirterek, "Burada tarih yazdık. Taraftarıyla, yönetimiyle, oyuncusuyla, halkıyla tarih yazıldı. Oyuncularımın alınlarından öpüyorum" dedi.



Tahir Şahin ise, "Biz takımımıza 'İnanmışlar ordusu' demiştik. İnandık ve başardık" diye konuştu.