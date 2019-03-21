(Görüntülü) Mehmet Yiğiner: Rekabeti canlı tutmak için 14 yabancı kuralı devam edebilir

Erol Bedir: Alt yapı teşvik edilmeli



Serhan TÜRK / İSTANBUL,()



Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Kulüpler Birliği'nin bugünkü toplantısı devam ederken özel izinle ayrıldıkları görüşmeden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, yabancı oyuncu kuralı hakkında şunları söyledi:



"Yabancı sınırlaması ile ilgili olarak tartıştık ve istişare ettik. Yabancı oyuncu kuralı için kulüplerle görüş alışverişinde bulunduk. Toplantının ağırlıklı konusu yabancı oyuncu konuydu. Şahsım olarak tabii ki ligimizin marka değeri de çok önemli, ne kadar çok yabancı, tanınmış oyuncu gelirse marka değeri artar. Yurt dışından getirip parlattığımız olabiliyor bunu görüyoruz. Rekabeti canlı tutmak için 14 yabancı kuralı devam edebilir. Bize göre en önemli yapılması gereken gençlerimizin iyi yetiştirilmesi ve alt yapıyı teşvik etmemiz. Güzel fikirler çıktı. Ne kadar yerli oynuyorsa o kadar teşvik alırsınız. Biz rekabetten yanayız. İsterseniz 1, isterseniz 2 yabancı oynatırsınız. 14 yabacı almak zorunda değilsiniz. Bizden önce hovardaca transferler yapılmış, değerinden fazla ücretler ödenmiş. Yeni yöneticiler bunun bilincinde. Bu bilinç şu anki başkanlarda mevcut. Birçok kulüp borçlanmıyor ve borçlarını ödüyor. Bu da iyi yolda olduğumuzun kanıtı. Şapka düştü kel göründü, ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız."



BEDİR: "ALT YAPI TEŞVİK EDİLMELİ"



Kayserispor Başkanı Erol Bedir, yabancı oyuncu kuralı ile ilgili olarak, "Şahsi fikrim bu konuyu çok yazan konuşan birisiyim. Sezon sonunda 3 yabancısı kalacak kulübün başkanı olarak en rahat benim. Mevcut durumun revize edilerek alt yapıya teşvik eden bir düşüncem var" diye konuştu.



"İSİM YA DA YÖNETİM KONUŞMADIK"



Türkiye Futbol Federasyonu'nda yapılacak olan seçim ile ilgili de Bedir, " Gündemimizdeki konularda birisi de seçimdi. Federasyondan beklentilerimiz konuştuk. Bir isim ya da yönetim konuşulmadı" dedi.