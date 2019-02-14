(Görüntülü) Mehmet Besler, TOSFED başkanlığına adaylığını açıkladı

Sinem ERYILMAZ - Hüseyin ÇAKMAK - İbrahim MAŞE / İSTANBUL,() - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 28 Şubat'ta Olağanüstü Genel Kurul'a gidecek. Eski ralli pilotlarından Mehmet Besler, düzenlediği basın toplantısı ile başkan adaylığını açıkladı. Dünyada, futboldan sonra en yüksek ekonomik hacme sahip spor dalı olan otomobil sporlarının Türkiye'deki temsilcisi Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 28 Şubat'ta düzenlenecek Olağanüstü Genel Kurul ile yeni başkanını seçmeye hazırlanıyor. Eski Başkan Serkan Yazıcı'nın siyaset çalışmaları nedeniyle görevinden istifa etmesiyle birlikte, Başkan Vekili Eren Üçlertoprağı'nın ardandan motor sporları yarışlarında birçok şampiyonluk derecesi kazanmış ve Uluslararası başarılarıyla tanınan Mehmet Besler de TOSFED başkanlığına adaylığını açıkladı. İstanbul'da bir otelde düzenlenen basın toplantısı ile adaylığını açıklayan Mehmet Besler, eski Başkan Serkan Yazıcı'ya teşekkür ederek yapacakları çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Türkiye'de otomobil sporlarına ilginin ve Uluslararası yarışların sayısının arttırılacağını ifade eden Besler, toplantıda daha fazla sporcu yetiştirileceğinin altını çizdi. Ayrıca sponsorluk konusuna da ivme kazandıracaklarının ifade eden Besler, mevcut pistlerin daha faal duruma getirileceğini ve yeni pistler için çalışmalar yapılacağını bildirdi. "EN BÜYÜK PROJEMİZ TCR KONUSU" Toplantı sonrası Demirören Haber Ajansı'nın () sorularını yanıtlayan Mehmet Besler, Türkiye'de Uluslararası organizasyonları arttıracaklarını belirterek, "Yurt dışından buraya talepler çok. Yurt dışından bu kişilerin ülkemize gelmesi sporumuzun ileriye gitmesi demek. Burada mevcut kompozisyonu arttırmamız önemli. Bu konuda özellikle TCR dediğimiz, 11 markanın aynı güçte, aynı şekilde araba yapmış olduğu bir kategori var. Dünyada bu çok popüler hale geldi. Ama şu an kurallar gereğince Türkiye'de bunların yarışması imkansız. Kuralları değiştirmek federasyonumuzun elinde. Biz bunları değiştirerek, bu sporun ayağa kalkıp hareketlenmesi için en büyük projemiz TCR konusudur. Bunu yapacağız" dedi. KURTKÖY'DEKİ F1 PİSTİ YENİDEN CANLANDIRILACAK Formula 1'e 7 kez ev sahipliği yapan Kurtköy'deki İstanbul Park Pisti'nin durumuna da değinen Besler, "Olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Biz Formula 1 pistini Türk motor sporlarının içine sokmak zorundayız. Biz bunu yapacağız. Yapılan bu yatırımı, bu pisti en verimli hale getireceğiz" diye konuştu. "TOSFED'İN MARKA DEĞERİNİ ARTTIRMAMIZ GEREKİYOR" Türkiye'de otomobil sporlarına olan ilginin artırılması gerektiğine dikkat çeken Besler şunları söyledi: "Bu beraberce yapabileceğimiz bir şey. Buradaki en büyük iş tabii ki TOSFED'in ama medyanın da bu işe özenmesi gerekiyor. Bizim TOSFED'in marka değerini arttırmamız gerekiyor. Biz basınla ilişkileri maksimum düzeye getirip daha tanınır, daha bilinir hale getirmek istiyoruz. Bu anlamda hep beraber çalışmamız gerekiyor." TEKNOLOJİ SPORA ENTEGRE OLACAK Pilot yetiştirme projeleri hakkında bilgi veren Besler, "Mevcutta 'TOSFED Yıldızını Arıyor' projemiz var. Biz buna yenilerini ekleyerek daha alt kademeden başlatmak istiyoruz. Özellikle karting konusunda projelerimiz var" dedi. Seçimlere çok kısa bir sürede hazırlanmaları gerektiği için projelerinin somutlaşmadığını söyleyen Besler, "Ama biz karting branşını tekrar canlandırıp, buradan sporcu yetiştirip diğer branşlara ulaştırmak için hem piste, hem de pistin öncesinde sağlık, spor, koçluk konularında çalışma yapacağız. Burada simülatör çok önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü maliyeti daha düşük. Yarış öncesi bütün hazırlıklarınızı orada yapabiliyorsunuz. Biz bunlara yöneleceğiz. Buradan sporcu yetiştirmeyi planlıyoruz" diye açıklamada bulundu. GİDERLER AZALTILMAK İSTENİYOR Besler sözlerini şu şekilde tamamladı: "Kulüplerimizin desteğini arttırmamız lazım. Masraflarımızı daraltmamız gerekiyor. Her organizasyonda güvenlik kuralları gereğince bulunması gereken ambulans konusunu çözeceğiz. Giderlerimizi daraltıp daha fazla para arttırmamız geriyor. Biz bunlara yöneleceğiz. Bu konuda da çok başarılı olacağımızı biliyorum."