(Görüntülü) Medipol Başakşehir - Bursaspor maçının ardından

İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ İSTANBUL () - Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında oynanan karşılaşmada Medipol Başakşehir, Bursaspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Mücadele sonrasında iki takımın teknik adamları basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Başakşehir'e karşı alınan farklı mağlubiyetin ardından, Bu kadar teknik ve bireysel özellikleri farklı, lider bir takıma karşı bu kadar kolay gol yemeyeceksiniz. Bazen istedikleriniz olmuyor. Girdiğiniz 6-7 gol pozisyonunda gol atamıyorsanız takımda düşüş yaşanıyor ve böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Takımın sorunu çok pozisyona girip atamaması ve hücuma çıkınca da geride pozisyon vermesi. Zor fikstürden çıktık ve daha kolay maçlarımız var. Hesaplaşmamız gerekiyorsa da sezon sonu hesaplaşacağız dedi.

AVCI BURSASPOR'UN ŞAMPİYONLUĞUNU ÖRNEK ALIYORUZ

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise Bursaspor'a karşı alınan galibiyetin önemine değinirken şu ifadeleri kullandı Malum hava şartları, iki gündür maç oynanacak mı oynanmayacak mı, maç oynanmak istenilmiyor mu gibi... 50-60 kişilik personele teşekkür ederim. Maç saha ve hava şartları birçok senaryonun ortaya çıkacağı bir ortamda oynandı. Ligin en yaşlı takımı ve en genç takımı oynadı. Rakip ikili mücadeleyi en çok kazanan takım. Başakşehir bu pas oyunun oynayabilecek mi, santrfosuz bir oyun. Sahada ne gerekiyorsa onu yaptık, ilk gole kadar yüzde 70 topa sahip olduk, koşu mesafemiz fazlaydı. Bu hava şartlarında net bir skor. O nedenle oyuncularımın konsantrasyonu yüksekti ve sahada ne yapmaları gerekiyorsa onu yaptılar. Net bir galibiyet aldılar. Oyuncularıma teşekkür ederim. Bursaspor'un şampiyonluğunu örnek alıyoruz ve başarılar diliyoruz.