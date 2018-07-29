Hüseyin ASLIYÜCE - İSTANBUL / Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 2. etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya gitti. Atatürk Havalimanı'ndan saat 11.00'de kalkan uçakla Salzburg'a giden Turuncu-lacivertliler, 2 Ağustos’a kadar bu kentte kamp yapacak. İstanbul ekibi, Avusturya kampında Alman temsilcileri VfB Stuttgart ile 30 Temmuz'da, Bayer Leverkusen ile de 2 Ağustos'ta hazırlık maçları oynayacak.
(Görüntülü) Medipol Başakşehir, 2. etap kampı için Salzburg'a gitti
Hüseyin ASLIYÜCE - İSTANBUL / Medipol Başakşehir, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 2. etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya gitti. Atatürk Havalimanı'ndan saat 11.00'de kalkan uçakla Salzburg'a giden Turuncu-lacivertliler,...
29 Temmuz 2018 Pazar 12:18
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