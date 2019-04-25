(Görüntülü) Mecnun Otyakmaz: Hakemlik sisteminin değişmesi lazım

"Anadolu Kulüpler Birliği kurulmalı" "Hakemleri baskı altına almak doğru değil" Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS,() - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Dönem dönem şampiyonluğa oynadığımız, yaklaştığımız oldu. Bir defa bu hakemlik sisteminin kesinlikle değişmesi lazım. Bu ahbap çavuş, akraba ilişkilerinin kesinlikle değişmesi lazım" dedi. Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz kentte faaliyet gösteren özel bir okulun 'Kariyer Günü' programına konuşmacı olarak katıldı. Programa ayrıca Sivas Ticaret Odası Başkanı Mustafa Eken, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Moderatörlüğünü Okul Başkanı Kutluhan Enişte'nin yaptığı söyleşide Otyakmaz futbol dünyası hakkındaki görüşlerini aktardı. Programda Moderatör Kutluhan Enişte'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynamak gibi bir hayalinin olup olmadığı sorusu üzerine konuşan Otyakmaz, "Önce şampiyon olmak gerekiyor. Maalesef, bu hakem yapısıyla bunun da gerçekleşme şansının biraz düşük olduğunu söyleyebilirim. Şimdiye kadar evet dönem dönem şampiyonluğa oynadığımız, yaklaştığımız oldu. Bir defa bu hakemlik sisteminin kesinlikle değişmesi lazım. Bu ahbap çavuş, akraba ilişkilerinin kesinlikle değişmesi lazım. Spor akademilerinde her branşta; futbolda, basketbolda, voleybolda hakemlik branşı oluşturup orada akademisyenler tarafından başarılı olabilecek öğrencilere bir alan açılması lazım. Orada üst düzey yeterli puanı alan öğrencileri önce amatör liglerde değerlendirip bunların tecrübe sahibi olmasını sağlayıp sonra da Süper Lig'de hakemlik yapacak derecede etkili olabileceğini düşünüyorum. Kesinlikle spor akademisinden yetişmiş hakemlerin iyi hakemler olacağını düşünüyorum" dedi. VAR SİSTEMİNE ELEŞTİRİ VAR sisteminin gelmesiyle birlikte lige olan etkisinin sorulması üzerine Otyakmaz, "VAR ligimizde ilk defa uygulanıyor. Bazı takımlar bundan rahatsız oldular, VAR'ın itibarını zedelemek için bazı girişimler yaptılar. Ondan sonra biraz işin şirazesi kaydı. VAR protokolü diye bir protokol var. VAR olaya nerelerde dahil olacak, hangi kanallarda etkili olacak. Mesela penaltı pozisyonlarında VAR'ın etkisi olması gerekiyordu. Eğer büyük bir takımın aleyhine gelişen bir olaysa hakem bakmamaya başladı. Bunu özellikle ikinci yarıda görmeye başladık. Onun da maalesef suyunu çıkartmış durumdayız. Ofsayt konularında ikinci dönemde biraz etkililer. Ona rağmen Beşiktaş maçında yediğimiz ikinci golde faulden önce ofsayt olmasına rağmen bu da VAR protokolüne takıldığı için ofsayt değerlendirilmedi ve bizim bir puanımıza, moral bozukluğumuza ve taraftarımızın stattan üzgün ayrılmasına sebebiyet verdi. Hollanda ligindeki VAR sisteminde ekran VAR anını gösterirken sesleri de yayınlıyor. Biz de o sesleri, görüntüleri yayınlayıp yayınlamamak sorun oluyor. Neden böyle olduğunu insan anlayamıyor. Görüntüden bütün hakemlerin konuşmasını dinleyebiliyorsunuz. Bizde devlet sırrı gibi saklanıyor" diye konuştu. "ANADOLU KULÜPLER BİRLİĞİ KURULMALI" Anadolu Kulüpler Birliği'nin kurulması gerektiğini belirten Otyakmaz, "Ben son zamanlarda uzun uzun düşünmeye başladım. Anadolu Kulüpler Birliği olarak tekrar futbolun dizayn edilmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Burada hep hakkı yenen, mağdur olan Anadolu kulüpleri. Kendilerinin canları yandığı zaman isyan ediyorlar ama kendi lehlerine bir şey olduğu zaman 'Varmış-yokmuş' gibi alaycı ifadelerle geçiştiriyorlar. Ama maalesef taraftarlarının çokluğundan dolayı sonuç olarak üstünlük de sağlıyorlar ve böylece adalet yerini bulmamış oluyor. Bundan sonraki Kulüpler Birliği toplantısında, tekrar, kuruluş felsefesi olan Anadolu kulüplerinin haklarının biraz daha savunulması adına bu kulüplerden ayrı bir birlik oluşturulmasının sanki daha doğru olacağı yönündeki kanaatimi söyleyeceğim" ifadelerini kullandı. "HAKEMLERİ BASKI ALTINA ALMAK DOĞRU DEĞİL" Otyakmaz, hakemleri baskı altına almanın doğru olmadığını vurgulayarak, "Biz her zaman genç hakemlere destek olduk. Maçlardan sonra pek eleştirmedik. Mete Kalkavan, Alper Ulusoy gibi birkaç gelecek vaat eden iyi hakemlerimiz vardı ve bize karşı çok hatalar yaptılar ama hiç eleştirmedim onları. Ama dünün o genç hakemi bugünün usta hakemleri oldular ama yine aynı hataları yapıyorlar. Mete Kalkavan'ın bundan 5-10 sen önce yapmış olduğu hataya tahammülüm vardı ama bu hafta yapmış olduğu hatalara tahammülüm yok. Yani gerçekten kötü bir maç yönetti. Belki çoğu insan anlamamıştır, bazı kartlarda adaletsiz davrandı" dedi. Programın ardından Başkan Otyakmaz'a plaket ve çiçek takdim edildi.