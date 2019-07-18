(Görüntülü) Malatya ve Kayseri'den fikstür yorumu

Olgucan KALKAN / İSTANBUL () - Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Ali Temel, Süper Lig'de fikstür çekiminin ardından yeni sezonu değerlendirdi.



Adil Gevrek, "Öncelikle 19/20 sezonunun hayırlı olmasını diliyorum. Tüm takımlara hayırlı olsun, başarılar diliyorum. İnşallah hakkıyla, hukukuyla bir sezon geçiririz. Malatyaspor'un ilk maçı içeride, Başakşehir ile oynayacağız. Fikstür üzerinde ilk maç zor gibi gözüküyor ama kolay bir maç yok bu ligde. İlk maçın içeride olması bence avantaj. UEFA'da da yolumuza devam edeceğiz. Ayın 25'inde UEFA maçımız var, bizim için önemli olan bu ön eleme maçı. İnşallah Avrupa'da da Süper Lig'de de en iyi yerde bitirmeye gayret edeceğiz. Ama dediğim gibi önceliğimiz Avrupa şimdilik" dedi.



"3 TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ"



Transfer çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Gevrek, şöyle konuştu: "Transferlerimiz devam ediyor, son olarak Gökhan Töre ile anlaştık. Çok önemli ve kariyerli bir oyuncu. Kendisine çok inanıyoruz, güveniyoruz. Malatya'ya da katkı sağlayacağını düşünüyoruz. İnşallah hem Gökhan, hem Malatya için hayırlı olur. En az 3 transfer daha yapacağız. Bu transferler yapılırken de belki geç kalıyoruz ama doğru transfer yapmaya, nokta transfer yapmaya gayret ediyoruz. Görüştüğümüz isimler var, en doğru isimleri, takımımıza katkı sağlayacak, değer katacak oyuncuları alacağız. En kısa süre içerisinde inşallah bu transferlerimizi de bitirmeye uğraşacağız."



Yayıncı kuruluşun devam edip etmeyeceğine dair yorumu sorulan Gevrek, "Dün Sayın Kulüpler Birliği Başkanımız Fikret Orman açıklama yaptı. Herhangi bir şey söylemem doğru olmaz. Yayıncı kuruluş bizim için önemli, kıymetli, değerli. İnşallah en kısa süre içerisinde bu sorun çözülmüş olur" diye konuştu.



Muhammet Ali Temel ise "2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun ülkemiz için, Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyorum. Centilmenlik içinde, futbolun ve başarının konuşulduğu bir sezon olmasını diliyorum. İnşallah ülke futbolumuz, hem milli takım hem de Avrupa kupalarında istediğimiz başarılarla geçecektir" ifadelerini kullandı.