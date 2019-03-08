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(Görüntülü) Ladies Golf Turnuvası başladı

Namık Kemal KILINÇSERİK, () - Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen 'Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası', 7 ülkeden 70 sporcunun katılımıyla başladı. Belek Turizm Merkezi'nde hizmet veren Gloria Hotels Resorts kurucusu Özaltın Holding...

Namık Kemal KILINÇSERİK, () -
Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen 'Sebahat Özaltın Ladies Golf Turnuvası', 7 ülkeden 70 sporcunun katılımıyla başladı.
Belek Turizm Merkezi'nde hizmet veren Gloria Hotels Resorts kurucusu Özaltın Holding Başkanı merhum Nuri Özaltın'ın eşi Sebahat Özaltın adına düzenlenen 'Sebahat Özaltın Ladies Golf Trophy', golf tutkunu kadın sporculara ev sahipliği yapıyor. Gloria Golf Kulüp'te bu yıl ilki düzenlenen turnuvada, Türkiye, Ukrayna, İngiltere, Almanya, Rusya, Avusturya ve İsveç'ten 70 sporcu mücadele edecek.
Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sebahat Özaltın, turnuvanın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapılmasının daha bir anlam kattığını belirterek, Bu anlamlı günde bu turnuvayı yapıyoruz. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum dedi.
Turnuva, 10 Mart Pazar günü sona erecek.

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