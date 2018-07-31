Olgucan KALKAN - Buse Nur Arslanoğlu / İSTANBUL,() Kulüpler Birliği Vakfı'nın Temmuz ayı olağan toplantısı başladı. Maslak'taki Kulüpler Birliği Binası'nda düzenlenen toplantıya Süper Lig takımlarının temsilcileri katıldı. Fikret Orman başkanlığındaki toplantıda gündeme dair maddeler görüşülecek. MUSTAFA CENGİZ VE ALBAYRAK TOPLANTIDAN AYRILDI Bu arada Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve 2'nci Başkan Abdurrahim Albayrak, toplantı bitmeden Kulüpler Birliği Binası'ndan ayrıldı. Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak'ın, Galatasaray'ın yönetim kurulu toplantısına katılmak için erken ayrıldığı öğrenildi.
(Görüntülü) Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı başladı (2)
Olgucan KALKAN - Buse Nur Arslanoğlu / İSTANBUL,() Kulüpler Birliği Vakfı'nın Temmuz ayı olağan toplantısı başladı. Maslak'taki Kulüpler Birliği Binası'nda düzenlenen toplantıya Süper Lig takımlarının temsilcileri...
31 Temmuz 2018 Salı 16:50
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