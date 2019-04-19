(Görüntülü) Kübalı Lopez, Rıza Kayaalp için Türkiye'ye geliyor

Levent YENİGÜN - Ercan ATA / KEMER (Antalya) () - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Avrupa Şampiyonası'nda elde edilen başarının Dünya Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyatları'nda da sürmesi için güreşçiler Rıza Kayaalp, Taha Akgül ve Yasemin Adar'ın antrenman yapacağı partner sporcularla anlaştıklarını söyledi. Aydın, Rıza Kayaalp'in partnerinin Kübalı Mijain Lopez Nunez olduğunu açıkladı.



Türkiye Güreş Federasyonu, Avrupa Şampiyonası'nda 16 madalya ile tarihi bir başarı elde eden güreşçilerin Dünya Şampiyonası ve olimpiyatlarda da bu başarıyı sürdürmesi için çalışmalara başladı. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 1949 yılından sonra ilk defa Türk sporcuların 16 madalyalı bir başarı yakalandıklarını söyledi. Avrupa'da 16 kere İstiklal Marşı'nı okuttuklarını belirten Aydın, "Adeta Avrupa'ya İstiklal Marşımızı ezberlettik. Türk güreşi büyük bir zafere, başarıya imza attı. Sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Türk milletine hayırlı ve uğurlu olsun diyorum" dedi.



"TÜRK GÜREŞİ DOĞRU YOLDA"



Başkan Aydın elde edilen başarının bu yılın sonunda yapılacak Dünya Şampiyonası için çok umut verici olduğunu söyledi. 2020 Tokyo Olimpiyatları için çok umutlandıklarını kaydeden Aydın, "Olimpik sıkletlerde ciddi bir yığılma vardı. Özellikle olimpik sıkletlerde de çok başarılı olduk. Yani Türk güreşi doğru yolda. İyi yolda. Aydınlık gelecek inşallah Türk güreşinin olacak" diye konuştu.



3 SPORCU BAŞPEHİVAN OLDU



Tokyo Olimpiyatları'nın arifesinde olmaları nedeniyle çalışmalara başladıklarını belirten Musa Aydın şöyle dedi: "Rıza Kayaalp, Taha Akgül ve Yasemin Adar ağır sıklet güreşçileri. Bizim geleneğimizde, yağlı güreş geleneğimizde ağır sıkletten başpehlivan oluyor. Başpehlivanlık unvanı veriliyor. Doğrusu 3'ü de Avrupa'da başpehlivan oldular. Bu da bizim için gurur verici bir durum. 3 sporcumuz da yaptığı başarı ve fizik itibarıyla Türk milletini çok güzel temsil etti."



"SPORCULARIMIZ İÇİN PARTNER SPORCU GETİRDİK"



Güreşin ferdi bir spor olduğunu vurgulayan Musa Aydın, ferdi sporda rekabet olması gerektiğini, başarı için de sporcuların kendilerinden daha güçlü veya denk sporcularla antrenman yapmaları gerektiğine işaret etti. Partner sporcu ile çalışma imkanı bulamayan sporcuların başarılı olmasının mümkün olmadığına değinen başkan Aydın, şöyle konuştu: "Bugün Taha'nın, Rıza'nın ve Yasemin'in zaman zaman yenilmelerinin tek sebebi partner olmaması. Ama biz bu sene olimpiyat senesi olması sebebiyle yani olimpiyatın arifesi olması sebebiyle ciddi bir tedbir aldık. Gürcü asıllı Özbekistan adına güreşen olimpiyat ikincisi David ve Ermenistan adına güreşen dünya 3'üncüsü Levan ve Gürcistanlı bir ağır sıklet getirdik Taha için. Taha 2 ay bunlarla çalıştı. Daha doğrusu bunlar çalıştırdı Taha'yı. Zaten kendileri şunu söylediler, 'Biz 2 ay Taha'yı çalıştıralım eğer Taha'dan birisi puan alırsa biz bir daha buraya gelmeyiz' dediler. Ben onlarla tabii olimpiyatın sonuna kadar sözleşme yapmak istiyordum. Ancak onlar 'Biz 2 ay çalıştıralım. 2 ay neticesinde siz de bizleri görün, ondan sonra bizi tanımış olursunuz hem de Taha'nın başarısını görmüş olursunuz. Ondan sonra yolumuza devam ederiz' dediler. Gerçekten dediklerini yaptılar. Doğrusu partnerler konusunda oldukça yararlandık ve sonuçta aldık."



RIZA'NIN PARTNERİ LOPEZ OLDU



Rıza Kayaalp'in ise partner sporcu olarak daha önceden Rumen ve Bulgar sporcularla çalıştığını kaydeden Musa Aydın, bunların yetersiz olduğuna işaret etti. Dün itibarıyla Kübalı sporcu Mijain Lopez Nunez ile anlaştıklarına dikkat çeken Aydın, "Yani Rıza'nın rakibi Lopez ile anlaşma sağladık. Lopez olimpiyatlara kadar zaman zaman kamplara da gelecek ve Rıza ile çalışacak. Lopez bir adım bizim önümüzde. Rıza burada Lopez gibi güçlü bir güreşçi ile antrenman yaparak hazırlık yapacak. Bizim amacımız Rıza'nın Lopez'i yenecek güce ulaşması. Yani bizim gayemiz, amacımız o" diye konuştu.



Musa Aydın, Yasemin Adar için ise partner arayışlarının sürdüğünü söyledi.