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(Görüntülü) Konyasporlu futbolculardan Türkiye'ye Euro 2024 desteği

  İSTANBUL,()   Atiker Konyaspor'da forma giyen Mustapha Yatabare ve Deni Milosevic, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığı hakkında açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki stadyumların çok güzel olduğunu ifade eden...

 

İSTANBUL,()


 

Atiker Konyaspor'da forma giyen Mustapha Yatabare ve Deni Milosevic, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'deki stadyumların çok güzel olduğunu ifade eden Mustapha Yatabare, sözlerine "İyi bir seyirci kitlesi olan, yeni stadyumlar var. Çok coşkulu bir atmosfer var. İnsanlar futbolu seviyor ve stadyumları doldurmaya hazırlar. Bu da futbolda sevdiğimiz bir şeydir, yani büyük bir seyirci kitlesinin olması güzel" diye konuştu. 

Deni Milosevic ise adaylık dosyasında yer alan kentlerden biri olan Konya için, "Birçok geleneği olan güzel bir şehir" ifadelerini kullandı.


 

 

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