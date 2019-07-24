Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan göçmen açıklaması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan göçmen...
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti

(Görüntülü) Konyaspor'un Hollanda kampı başladı

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Konyaspor'un Hollanda kampı, dün akşam antrenmanla başladı. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında birinci etap kamp çalışmalarını Bolu'da tamamlayan Konyaspor, ikinci etap için dün...

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Konyaspor'un Hollanda kampı, dün akşam antrenmanla başladı. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında birinci etap kamp çalışmalarını Bolu'da tamamlayan Konyaspor, ikinci etap için dün Hollanda'ya gitti. Yeşil-beyazlılar, ilk antrenmanını Türkiye saati ile 19.00'da yaptı. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın katılmadığı çalışma, antrenörler Fahrudin Ömerovic, Turgay Altay, Alper Aşçı, Arda Keskin, Barış Karakoç ve kaleci antrenörü Murat Öztürk yönetiminde yapıldı. Serbest koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5'e 3 ile devam etti. Oyuncular 10'a 10 topla oyunun ardından yapılan çift kale maç ve tempolu koşu çalışması ile antrenmanı tamamladı. Amir Hadziahmetovic ve Fallou Diagne takımdan ayrı olarak atletik performans antrenörü yönetiminde çalışırken, Paolo Hurtado hazırlıklarını takımdan ayrı sürdürdü.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.