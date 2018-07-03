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(Görüntülü) Konyaspor, Leyla ve Eylül'ün ölümüne sessiz kalmadı

KONYA,()   Atiker Konyaspor teknik heyeti ve futbolcuları, Ağrı'da ve Ankara'da öldürülen Leyla ve Eylül için, 'Unutma, susma, seyirci kalma' başlıklı bir video hazırladı. Ağrı'da ve Ankara'da öldürülen 4 yaşındaki Leyla...

KONYA,()


 

Atiker Konyaspor teknik heyeti ve futbolcuları, Ağrı'da ve Ankara'da öldürülen Leyla ve Eylül için, 'Unutma, susma, seyirci kalma' başlıklı bir video hazırladı.

Ağrı'da ve Ankara'da öldürülen 4 yaşındaki Leyla Aydemir ile 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara için Atiker Konyaspor teknik heyeti ve futbolcuları kamera karşısına geçerek 'Unutma, susma, seyirci kalma' başlığıyla yaşananlara tepki gösterdi. Teknik direktör Rıza Çalımbay, yardımcı antrenör Servet Çetin, futbolcular, Ömer Ali Şahiner, Volkan Fındıklı, Ali Turan, Ferhat Öztorun, Vedat Bora, Filipovic ve Jahovic'in yer aldığı video da şu sözlere yer verildi: "Ben bir babayım, baba. Görmezden duymazdan gelemem. Çocukları korumak vatanı korumak kadar önemliyse, bir zulme engel olamıyorsak bile, bunu herkese duyurmak gerekliyse, bunu yapanlar bir çocuğun kuşu öldü diye başsağlığına giden Peygamber efendimizin ümmeti değilse, ben bir babayım baba, susamam, içimdeki yangını bastıramam. Ve bu yüzden tecavüz edilen, öldürülen, diri diri gömülen, sesi çıkmayan çocukların, sesi olmak zorundayız. Medine Memiler, Özgecanlar, Gizemler, Eylüller, Leylalar için. Unutma, susma, seyirci kalma."

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