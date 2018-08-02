(Görüntülü) Konyaspor, Diagne ile sözleşme imzaladı

Tolga YANIK / KONYA () - Atiker Konyaspor, Senegalli stoper Fallou Diagne ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp idare binasında gerçekleşen imza töreninde konuşan transfer komitesi üyesi Mustafa Aydınalp, "Transfer dönemi devam ediyor. Bu süreci acele etmeden ama nokta atışı transferler ile Atiker Konyaspor’umuzun menfaatleri doğrultusunda en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Fallou Diagne güçlü, çabuk iyi yer tutabilen son derece kaliteli bir isim. Kulübümüze büyük katkıları olacağına inancımız sonsuz. Diagne eminim ki kısa sürede hem şehrimize hem de takıma uyum sağlayacak ve iyi bir sezon geçirecek. Her iki tarafa da hayırlı olsun" dedi. "KONYASPOR'DA KENDİMİ BİR KEZ DAHA İSPATLAMAK İSTİYORUM" Konyaspor'da kendisini bir kez ispatlamak istediğini belirten 29 yaşındaki stoper Fallou Diagne, "Çok hırslıyım. Konyaspor’da kendimi bir kez daha ispat etmek istiyorum. Taraftarın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum. Türkiye’de ve Konya’da olmaktan dolayı son derece mutluyum. Stadyumu biraz önce gördüm ve hayran kaldım. Bu stadyumda büyük başarılara imza atacağımıza eminim. Taraftarlarımıza kalben selamlarımı gönderiyorum" diye konuştu. Fallou Diagne, yeşil beyazlı ekipte 3 numaralı formayı giyecek.