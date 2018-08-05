(Görüntülü) Konya'da 'Süper Kupa' yoğunluğu 

Hasan DÖNMEZ/KONYA,()





Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Kupa için bu akşam Galatasaray ile Akhisarspor, Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaşacak. İki takımın taraftarları, maç öncesi Konya'ya akın ederken, şehrin tarihi ve kültürel mekanlarının gezilerek, alışveriş yapılması, esnafı mutlu etti.



A Milli Futbol Takımı'nın daha önce birçok kez maç yaptığı, Ziraat Türkiye Kupası ile Süper Kupa finallerinin oynandığı Konya Büyükşehir Stadyumu'nda, yine büyük organizasyona ev sahipliği yapılıyor. Bu akşam karşılaşacak Galatasaray ve Akhisarspor, Süper Kupa için mücadele edecek. Stadı yaklaşık 42 bin kişi dolduracak. Maç öncesi Konya'ya akın eden iki takımın taraftarları, şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını görme fırsatı buldu. Bazı taraftarlar, ilk olarak Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Taraftar yoğunluğu ise en çok Konya esnafını mutlu etti. Stadın çevresindeki kafenin işletmecisi Soner Şakirler, "Burada oynanan maçların müşteri yönünden yoğun bir etkisi oluyor. Bu da bizim ciromuza yansıyor. Keşke sürekli maç olsa. Galatasaray taraftarı daha yoğun, biz de bu durumdan memnunuz" diye konuştu.



Restoran işletmecisi Mehmet Kadri Doğan ise "Dışarıdan gelen seyirciler bizi yüzde 30- 40 gibi etkiliyor. Konaklama olsun, yiyecek- içecek olsun, buralarda ihtiyaçlarını karşılıyor. Büyük maçlar olduğunda biz de memnun oluyoruz'' dedi.