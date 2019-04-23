(Görüntülü) Konya'da 'Bisiklet halk yürüyüşü' düzenlendi

Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ/KONYA, ()- KONYA Bisiklet Derneği Başkanlığı ve Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Çanakkale Kara Savaşları ve tüm şehitler anısına 'bisiklet halk yürüyüşü' düzenlendi. Mevlana Meydanı'nda başlayan programa, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 3'üncü Ana jet Üs Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, il idarecileri ile 300 kadar vatandaş katıldı. Vali Toprak, burada yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimizin kurucusu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk bugünü çocuklarımıza armağan etmiştir. Dünyada zaten bir örneği bulunmuyor. Çocuklara ve gençlere verilen önem, geleceğimizi emanet edeceğimiz yavrularımıza verilen önemin bir göstergesidir. Bizler için de çok önemlidir. Bisiklet sporu da bence bu sporlar içerisinde en güzellerinden biridir" dedi. Mevlana Meydanı'ndan start alan bisiklet halk yürüyüşü eski Konya stadyumunda son buldu.