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(Görüntülü) Kırmızı kart gösteren hakeme saldırdılar

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, dün oynanan U19 2'nci Amatör Küme maçında hakem Mustafa Barman, kırmızı kart gösterdiği oyuncunun takım arkadaşları tarafından tekme tokatlı saldırıya uğradı. Olaylar nedeniyle toplam...

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, dün oynanan U19 2'nci Amatör Küme maçında hakem Mustafa Barman, kırmızı kart gösterdiği oyuncunun takım arkadaşları tarafından tekme tokatlı saldırıya uğradı. Olaylar nedeniyle toplam 6 kırmızı kart gösteren hakem, maçı bitirmeden soyunma odasına gitti.

2'nci Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Büyüksırspor ile Çağlayanceritspor karşı karşıya geldi. Galip gelen takımın şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde edeceğinden dolayı çekişmeli geçen maçta arka arkaya 8 gol oldu ve 70'nci dakikaya 4-4'lük beraberlikle girildi. Bu dakikada Çağlayanceritspor'dan bir futbolcunun rakip oyuncuya müdahalesi sonrası hakem Mustafa Barman elini cebine götürdü. Barman, sarı kartı olan oyuncuya ikinci sarı katı çıkardığı sırada oyuncu hakemin eline vurdu. Hakem tekrar elini kaldırıp önce ikinci sarı kartı, ardından da kırmızı kartı gösterdi. Bunun üzerine Çağlayanceritspor'dan bazı futbolcular hakemin üzerine yürüdü. Bu sırada arbede yaşandı ve Mustafa Barman, 2 futbolcuya daha kırmızı kart gösterirken, bazı futbolcular hakeme tekme tokat saldırmaya başladı.

Yere düşen hakem kalktıktan sonra 3 kırmızı kart daha gösterdi. Çağlayanceritspor'dan toplam 6 futbolcuya kırmızı kart gösteren hakem Mustafa Barman, maçı bitirmeden soyunma odasına gitti.

HAKEMLERDEN KINAMA

Öte yandan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Kahramanmaraş Şubesi de yazılı bir açıklama yaparak hakem Mustafa Barman'a yapılan saldırıyı kınadı. Bu tür olayların Türk futboluna zarar verdiği belirtilen açıklamada, olaylarla ilgili erekli hukuki sürecin başlatılacağı ve takipçisi olunacağına dikkat çekildi.


 

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