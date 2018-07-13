(Görüntülü) Kırkpınar, minik pehlivanların mücadelesiyle başladı (2)

MİNİK KARDEŞLERİN GÜREŞİ, İLGİ GÖRDÜ Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde davul-zurna ekibinde yer alan Cahit Altıok'un (24), oğulları Efsane (1) ve Nefes'i (4) çayırda güreştirmesi renkli görüntülere sahne oldu. Minik kardeşlerin çayırda yuvarlanmaları izleyenler tarafından neşeyle karşılandı. 1 yaşındaki Efsane, babasının da desteğiyle ağabeyi Nefes'i yendi. Efsane, izleyenler tarafından alkışlandı. Öte yandan Sarayiçi Er Meydanı girişinde bulunan ve sürekli çalındığı için yerinden sökülen, Kırkpınar ağaları Hüseyin Şahin, Alperyazoğlu ve Seyfettin Selim'e ait heykellerin tespihleri, güreşler başlamasıyla belediye çalışanları tarafından yerlerine monte edildi.