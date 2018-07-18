(Görüntülü) Kırkpınar Başpehlivanı Orhan Okulu'ya, coşkulu karşılama

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, () - 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kazanan başpehlivan Orhan Okulu, Antalya'da coşkuyla karşılandı. Hemşerilerinin yoğun ilgi gösterdiği Okulu, "Hedefim üç yıl üst üste altın kemeri alarak Antalya'ya ilki yaşatmak" dedi.



657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Orhan Okulu, Döşemealtı ilçesi girişinde vatandaşların oluşturduğu araç konvoyuyla karşılandı. Karsılama törenine CHP Antalya milletvekilleri Cavit Arı ve Aydın Özer ile Konyaaltı Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek de katıldı. Döşemealtı Belediye Başkanı CHP'li Turgay Genç ile cipte vatandaşları selamlayan başpehlivan Orhan Okulu, uzun araç korteji eşliğinde ilçe meydanına geldi. Meydanda düzenlenen törende Okulu'ya, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Okulu, kendisine sevgi gösterisinde bulunanlarla öz çekim yaptı. Üzerinde Türk bayrağı çizilen koyun dualarla kurban edildi.



'HEDEFİM ANTALYA'YA İLKİ YAŞATMAK'



Antalya'daki güreşseverlere altın kemer heyecanı yaşatan ve er meydanında 'geri vitesi olmayan pehlivan' olarak anılan Orhan Okulu'yu, karşılayanlar arasında dedesi, annesi, babası ve çocukları da yer aldı. Törene Okulu'nun yanı sıra Kırkpınar'da Döşemealtı Belediyesi adına güreşen pehlivanlar da katıldı. Burada konuşan başpehlivan Orhan Okulu, kendisini karşılayıp, sevgi gösterenlere teşekkür etti. Kendisine destek olan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'e de teşekkürlerini ileten Okulu, "Hedefim üç yıl üst üste altın kemeri alarak Antalya'ya ilki yaşatmak. Pehlivan arkadaşlarımla iyi hazırlandık, inanıyorduk. Kemeri almaya gittik. Hedefimiz 3 yıl üst üste altın kemeri alarak Antalya'ya getirmek ve Antalya halkına hediye etmek istiyorum" dedi.



'ALTIN KEMERİ DÖŞEMEALTI'NA GETİRECEĞİM' DEMİŞTİ'



Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ise Orhan Okulu ile Kırkpınar'da altın kemeri kazanarak tarihi bir gün yaşadıklarını dile getirdi. Altın kemerin Döşemealtı'na gelmesinin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Genç, "Türkiye Cumhuriyeti'nin başpehlivanını, altın kemerini Türkiye'mize kazandırdık. Gitmeden önce bana, 'Başkanım iki yıldır hep şanssızlıkla kaybediyorum. Emeğini biliyorum. Söz senin için altın kemeri Döşemealtı'na getireceğim. Antalya'yı biz temsil edeceğiz' demişti. Sözünü tuttu onu yürekten kutluyorum. Bize bu gururu yaşattı" diye konuştu.



OKULU, KONVOYLA KENT TURU ATTI



Okulu'nun antrenörü Kemal Yılmaz da altın kemeri 3 defa kazanıp Antalya'ya hediye etmek istediklerini söyledi. Konuşmaların ardından Genç, Okulu'ya altın hediye etti. Törenin ardından Okulu ve Genç, ciple araç konvoyu eşliğinde şehir turu atarak, vatandaşları selamladı.