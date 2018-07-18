(Görüntülü) Kemerli pehlivanlara konvoylu karşılama



Levent YENİGÜNKEMER, ()

Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nden madalyayla dönen Kemer Belediyesi güreşçileri için konvoylu karşılama töreni düzenlendi.

657'nci Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde güreşen Kemer Belediyespor Kulübü Güreş Takımı'ndan başaltı boyda ikinci olan ve başpehlivan kategorisine yükselen Furkan Durmuş Altın, büyük orta boyda birinci olan ve başaltı kategorisine yükselen Mevlüt Köken ile Kemer Belediyespor'un yeni transferi başpehlivan Serkan Serttürk için karşılama töreni düzenlendi.

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Kemer Belediyespor Başkanı Ömer Bilici ile şampiyon pehlivanlar Gül Camii önünden başlayıp Kemer Belediyesi'ne kadar devam eden konvoyla Kemerlileri selamladı. Kemer caddelerinden geçen konvoya vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi ve güreşçileri tebrik etti.

Kemer Belediyesi önünde düzenlenen kutlama töreninde konuşan Başkan Gül, Kırkpınar gidip görmeyenler için basit gelebilir. Ancak sıcak altında 3 gün boyunca 2 bin 227 pehlivan er meydanında ter döküyor. Her boyda ayrı ve zor bir mücadele veriliyor. Kemer Belediyespor Kulübü Güreş Takımı olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da iddialı gittik. Tabii ki tüm takımlar iddialı geldi. Başarı için sezon boyu iyi çalışmak önemliydi. Başkan, hoca ve pehlivanlarımız uyumlu bir çalışma sergiledi. Güreşçilerimizi evladım gibi görüyorum. Onların elde ettiği başarıyı oğlum kazanmış gibi seviniyorum. Çünkü burada bir aile olduk dedi.

Edirne'de görüştükleri başpehlivan Serkan Serttürk'ü de takıma geçen hafta transfer ettiklerini vurgulayan Başkan Gül, Güreşini ve karakterini sevdiğimiz bir arkadaşımız. Kendisinin de başarılı olacağına inanıyorum. Takımımızda değişik boylarda 30'un üzerinde güreşçimiz var. Hepsine başarılar diliyorum. 5 başpehlivanımızın da Kırkpınar'dan bize altın kemeri getireceklerine inanıyorum. Tüm sporcularımıza bir kez daha başarılar dilerken, bizi destekleyen tüm hemşerilerimize de teşekkür ediyorum. 500'ün üzerinde Kemerli hemşerimiz Kırkpınar'a gelerek bizi destekledi. Sağ olsunlar diye konuştu.

BAŞKANDAN GÜREŞCİLERE ÖDÜL

Başkan Mustafa Gül, konuşmasının ardından başpehlivan Furkan Durmuş Altın'a 20 tam altın, başaltı güreşçisi Mevlüt Köken'e 15 tam altın taktı. Ardından Başkan Gül, takım yöneticileri ve güreşçiler aile fotoğrafı çektirdi.