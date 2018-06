(Görüntülü) Kemerli güreşçiler Kırkpınar'a hazırlanıyor

Levent YENİGÜNKEMER, ()

Edirne'de Temmuz ayında düzenlenecek 657'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne hazırlanan Kemer Belediyespor Güreş Takımı, çalışmalarını ilçe merkezindeki Ahmet Erkal Spor Tesisleri'nde sürdürdü. Yüzde 80 nemle birlikte 40 derece civarında hissedilen sıcaklığa rağmen 3 başpehlivan, 2 başaltı, 6 büyük orta ve 19 da alt boylarda mücadele eden güreşçiler her gün antrenman yapıyor.

Antrenmanı ziyaret eden Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, Güreşçilerimizi kendi içimizden yetiştiriyoruz. Çocuklarımız 12 yıldır emek veriyor. Biz belediye başkanlığı görevine geldiğimizde küçük bir güreşçi grubu vardı. Uçar Dede hocamızı güreş takımını çalıştırması için getirdik. Bu da çocuklarda büyük bir heyecan yarattı. O gün küçük olan çocuklarımız güreşe bugün başa çıktı. Başaltına yükselen güreşçilerimiz oldu. Ahmet Taşçı'yı takdir ediyorum. Güreş takımlarına genelde serin yerde antrenman yaptırılıyor. Ama Ahmet Taşçı, ilk kez Kemer'de benim otelde antrenman yaptırdı. Ahmet Taşçı'nın ne kadar haklı olduğunu gördük. Çünkü güreşler de sıcak havalarda yapılıyor. Mesela Antalyalı güreşçiler Kırkpınar'da hava güneşli olunca daha başarılı oluyor. Hava yağmurlu olursa başarıları düşüyor. Bunun nedeniyse sıcakta antrenman yapmalarıdır dedi.

Güreşi çok sevdiğini ve çocukları bu spora teşvik etmek istediklerini aktaran Başkan Gül, Kemer'de bu sporu yapmak çok zor. Gençler eğlence merkezlerinin cazibesine kapılabiliyor. Bu spora gönül veren gençlerimizi çok takdir ediyorum. Güreşçilerimiz 1 aydan fazladır kamptalar, evlerine bile sadece bayramda gidebildiler. Müthiş şekilde hazırlanıyorlar. İnşallah Kulüp Başkanımız Ömer Bilici ile birlikte önümüzdeki hafta Kırkpınar'a giderek gerekli hazırlıkları tamamlayacağız. Çocuklarımızın Kırkpınar'dan derecelerle döneceğine inanıyoruz. İnşallah başaltındaki 4 pehlivanlarımızı da başa çıkararak kadromuzu daha zenginleştireceğiz. Pehlivanlarımız Kemer'in sesini her yerde duyuracak. Biz de onlara belediye olarak her zaman destek olduk ve bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz diye konuştu.

21 Temmuz'da Çukuryayla Yörük Şöleni kapsamında Altın Nar Yağlı Güreşleri'ni gerçekleştireceklerini hatırlatan Başkan Gül, bu güreşlere de iyi hazırladıklarını aktardı.