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(Görüntülü) Kayserisporlu yıldızlardan EURO 2024 ev sahipliğine destek

KAYSERİ,() Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giyen Asamoah Gyan, Ryan Mendes ve Cristian Sapunaru, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği adaylığına destek oldu. Ganalı golcü Asamoah Gyan, UEFA EURO...

KAYSERİ,()

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giyen Asamoah Gyan, Ryan Mendes ve Cristian Sapunaru, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği adaylığına destek oldu.

Ganalı golcü Asamoah Gyan, UEFA EURO 2024 aday kentlerinden İstanbul'un bir dünya şehri olduğunu belirterek, "Türkiye, en iyi ülkelerden bir tanesi. Özellikle İstanbul dünyanın en iyi şehirlerinden biri. Kenti görmek için dünyanın farklı yerlerinden gelenler var. İstanbul dışında da çok güzel şehirler var" dedi.

Ryan Mendes, "Türkiye, imkanları ve stadyumları güzel olan bir ülke. Taraftarlar gerçekten futbola çok bağlılar. Türkiye, UEFA EURO 2024'e ev sahipliği yaparsa harika olur" değerlendirmesinde bulunurken, Cristian Sapunaru ise "Yeni stadyumları, tesisleri ve tribünleri ile Türkiye, UEFA EURO 2024'ü çok kolay bir şekilde organize edebilecek, her şeye sahip bir ülke" diye konuştu.

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