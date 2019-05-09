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(Görüntülü) Kayserispor'da çalışmalar 2 eksikle sürdü

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, ()- İSTİKBAL Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında evinde konuk edeceği Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü. Ligde Pazar günü kendi sahasında Kasımpaşa ile karşılaşayacak...

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, ()- İSTİKBAL Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında evinde konuk edeceği Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü. Ligde Pazar günü kendi sahasında Kasımpaşa ile karşılaşayacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen çalışma yaklaşık 1.5 saat sürdü. Futbolcular antrenmanın ilk kısmında kondisyon ve 5'e 2 pas çalışması yaptı. Sarı-Kırmızılı futbolcular antrenmanın 2'nci kısmında yarı saha çift kale savunma ve hücum çalışması yaptı. Teknik direktör Hikmet Karaman, Trabzonspor maçında 90 dakika forma giyen futbolculardan bazıların yanına çağırarak uyarılarda bulundu. Sakatlıkları devam eden Umut Bulut ile Tiago Lopes antrenmana katılmadı. Bu arada özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören çocuklar tesisleri ziyaret etti. Antrenman öncesi Hikmet Karaman'ın yakından ilgilendiği çocuklara Kayserispor kaşkolu hediye edildi. Hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından çocuklar tesislerden ayrıldı.

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