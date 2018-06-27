(Görüntülü) Kasımpaşa topbaşı yaptı

Olgucan KALKAN - İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL,()





Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Kemerburgaz'da bulunan kulüp tesislerinde yapılan antrenmana Dünya Kupası'nda Mısır forması giyen Trezeguet ve Tunus forması giyen Ben Youssef ile David Pavelka ve Mbaye Diagne katılmadı.



Teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve oyuncular daha sonra koşu çalışmaları yaptı.



Altyapı ağırlıklı oyuncularla çalışmalarına başlayan İstanbul ekibinde transfer döneminde takıma dahil edilen Özgür Çek ve Abdul Rahman Khalili de antrenmanda yer aldı.