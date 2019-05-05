(Görüntülü) Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının ardından

Ersun Yanal: Kalan 3 maçı kazanarak ligi tamamlamak istiyoruz





Mustafa Denizli: Hak ettiği bir galibiyet aldı Fenerbahçe





Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İSTANBUL () - Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 yendiği maçın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Sözlerine Suriye'de şehit düşen askerlerimizi anarak başlayan Ersun Yanal şöyle konuştu: "Bugün 4 şehidimiz var. Şehitlerimize, vatanımız için can veren kardeşlerimize Allah rahmet eylesin. Ülkemizin başı sağ olsun. Bugün Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı şampiyon oldu. Kadın basketbol takımı finale yükseldi. Onları tebrik ediyorum. Fenerbahçe uzun bir zaman sonra deplasmanda kazandı. Bölüm bölüm olsa da futbol adına iyi şeyler yaptık. Önemli olan skoru almaktı. Skoru aldığımızda önümüzdeki 3 maçı kazanma adına iyi oldu. Zaman zaman kendi yarı sahamızda çıkarken kaybettiğimiz toplar oldu ama rakibe üstünlüğü vermedik. Önümüzdeki 3 maçı kazanmak için pazartesiden itibaren çalışmalara başlayacağız."



ERSUN YANAL: KALAN 3 MAÇI KAZANARAK LİGİ TAMAMLAMAK İSTİYORUZ



Bugün takımının ikinci golünü kaydeden Valbuena'nın Fenerbahçe'de devam edip etmeyeceğine yönelik soruya Yanal, "Önümüzdeki sezonu konuşmak için 3 maçın bitmesini bekleyeceğiz. 3 maç bittikten sonra olan tasarruflarımızı paylaşacağız" yanıtını verdi.



Taraftarların yaptığı tezahüratlar üzerine yorum yapan deneyimli çalıştırıcı, "Taraftarımızın tartışılmaz bir gücü var. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü ortaya koyuyorlar. Taraftarımızın büyüklüğü, Fenerbahçe'nin büyüklüğü. Onların arzusu, bizim Fenerbahçe için ne gerekiyorsa onu ortaya koymamız. Onların talepleri de önümüzdeki sezonun beklentisidir. Onların bu seneki sabrından dolayı teşekkür ederim. Bundan sonraki 3 maçı da kazanarak, taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.



Yanal son olarak yarın oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisi ile ilgili görüşü sorulması üzerine, "Türkiye'de derbiler çok yaşanıyor. Biz kendi sürecimizi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Ligdeki diğer maçlar bizim dışımızda. Kendi takımımıza ve sonuçlarımıza bakıyoruz. Kalan 3 maçı kazanarak ligi tamamlamak istiyoruz. Taraftarımız önümüzdeki sezon için bir istekte bulunuyor. Biz de bu doğrultuda çalışıp, buna göre hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı ve sözlerini noktaladı.



MUSTAFA DENİZLİ: HAK ETTİĞİ BİR GALİBİYET ALDI FENERBAHÇE



Kasımpaşa'nın deneyimli çalıştırıcısı Mustafa Denizli ise maçın zorlu geçmesini beklediklerini dile getirerek şöyle konuştu: "Zor bir maç olacağını biliyorduk ve hazırlıklarımızı bu şekilde yaptık. Ama neticede yaptığımız hazırlıkların sonuca gitmesi, sahada ortaya koyduğunuz performansla alakalı. Ligin ilk yarısında da çok gol yiyen bir ekiptik ama attıklarımızla bunu telafi ediyorduk. Ligin ikinci yarısına iyi başlamadığımızı biliyoruz. Devre arasında yaşadıklarımız olumlu olarak yansımadı. Bu sonucu hak etmedik dediğimiz bir hayli maç var ama bugün için bu ifadeyi kullanamayız. Fenerbahçe bizden daha çok istedi. Biz de pozisyon bulduk ama Fenerbahçe daha çok istekliydi. İsteği ve içinde bulunduğu durum, Fenerbahçe'nin bizi geçmesi için yeterliydi. Hak ettiği bir galibiyet aldı Fenerbahçe, biz de hak ettiğimiz bir sonuç aldık. Üzülüyoruz tabii ki ama neticede takım savunmasını iyi yapamayınca bunlar oluyor. Şans golüyle maça başlamak bize olumlu mu yansıdı olumsuz mu yansıdı bilemiyoruz. Yediğimiz gollerin tamamı VAR'la tespit edilen goller oldu. Oyun olarak da sonuç olarak da beklemediğimiz bir 90 dakika yaşadık. Söyleyecek çok fazla şey yok."



Diagne ve Eduok'u kaybettikten sonra gol noktasında yetersiz kaldıklarını söyleyen Denizli, "Çok iyi bir golcü bulsanız bile, takım oyunu dediğimiz bir hadise var, aynı uyumu sağlayabilir miydi bilmiyoruz. Devre arasında 2 oyuncu kaybettik ama aslında bir de transferde ciddi bir süre kaybettik. Bugün seçimlerimizi doğru yapabilseydik, skor üretme adına durum farklı olabilirdi. İkinci yarıda gol yollarında sıkıntı yaşadığımızı net şekilde görüyoruz. Bunları telafi edecek zaman diliminden bahsetmek doğru değil" dedi.