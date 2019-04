(Görüntülü) Kasımpaşa - Bursaspor maçının ardından

Olgucan KALKAN / İSTANBUL () - Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Kasımpaşa ile Bursaspor'un 1-1 berabere kaldığı müsabakanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli ve Bursaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Mustafa Denizli şöyle konuştu: "Her rakibimiz durumları itibarıyla ya Süper Lig'de kalma mücadelesi veriyor ya da üst sıralara tırmanmaya çalışıyor. Bu da maçların zorluk derecesini artırıyor. Maça kötü başladık. Daha sonra dengeli bir oyun ortaya koyduk. Öne geçtikten sonra farkı arttıracak pozisyonu da bulduk. Tabii Bursaspor'un pozisyonlarını da görmek lazım. Oyunun son dakikalarında kendi hatamızla 2 puan kaybettik. Ortaya adil bir sonuç çıktı diyebilirim. Penaltı pozisyonuna hakem çok yakındı. Hocamız öyle karar verdi. Diyecek bir şey yok. Öyle takdir etmişler."



MESUT BAKKAL: OYUNCULARIM KENDİLERİNE YAKIŞANI YAPTI



Mesut Bakkal, deplasmandan yenilmeden dönmelerinin önemli olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Maç boyunca hakimiyet bizdeydi. Normalde pozisyon bile üretmekte zorlanan bir takımın, bu maçta en az 4-5 pozisyonu var. Hücum gücü en güçlü takımlara karşı hem durduruyor hem de atağa gidiyoruz. Oyuncularıma, buradan yürekli oyunla çıkacaklarını hep söyledim. Oyuncularım kendilerine yakışanı yaptı. 1 puanın ardından böyle konuşuyorum çünkü 1-0 geriye düşen takımın direnci, bana önümüzdeki haftalar için umut verdi. Taraftarlara teşekkür ederim. Lig bundan sonra daha çetin. Önemli olan buradan yenilmeden dönmekti. Oynadığımız oyunun hakkı galibiyetti ancak 1 puan alabildik. Kart sınırında olan oyuncularımızın cezalı duruma düşmemesi beni çok sevindirdi. Önemli olan rakip ceza sahasına gidebilmek. Bursaspor atmaya başladığı zaman, zaten bir daha önüne geçilmez bir takım olur. Sahamızdaki maçları kazanmamız lazım. Bundan sonra içeride en az 2 galibiyet alıp, dışardan da puanlar kazanmamız gerekiyor. Her şeyin değişeceği haftalara girdik. Her puanın çok önemi var."