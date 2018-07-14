(Görüntülü) Karabük'te off-road heyecanı

Bülent DİKTEPE / SAFRANBOLU-KARABÜK,()





Türkiye Trial Şampiyonası 2’nci ayak yarışları, Karabük’ün Safranbolu ilçesinde başladı.



Karabük Off-Road Kulübü'nce düzenlenen şampiyonanın 2'nci ayağı Karabük-Kastamonu yolu üzerindeki Karıt Köyü mevkiindeki yamaç ve tepelerden oluşan 750 metrelik parkurda gerçekleştiriliyor. Şampiyonaya 10 pilot 5 arazi aracıyla katıldı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay'ın startını verdiği şampiyonada pilotlar mücadele etti. 10 kapıdan oluşan kayalık ve dik yamaçlarda pilotların zorlu mücadelesi heyecanla izlendi. Parkurda zorlanan araçlardan bazıları, takımdaki diğer araca bağlanan halatla çekildi. Araçlar parkurdan çıkamadığında ise devreye iş makineleri girdi. Takımlar, parkuru en kısa sürede bitirerek derece elde etmeye çalıştı. Yardımlaşma ve off-road ruhunun ön planda tutulduğu yarışlar yarın tamamlanacak.



KARDOFF Başkanı Ahmet Demir, "Etabın geçilemeyeceği konusunda iddialıyız ve aynı iddiada devam ediyoruz. Bununla ilgili esprilerde devam etmekte. Havanın çok sıcak olması yarışmacılar için zorlu bir durum. Bunun haricinde her şey tamam. Etabımız güzel, her şey güzel." dedi.