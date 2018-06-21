Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Davutoğlu'na tehdit davasında karar
Trump Çin'e verginin tabanını 200 milyar dolara genişletti
Trump Çin'e verginin tabanını 200...
TSK: Hava harekâtlarında 26 terörist etkisiz hale getirildi
26 terörist etkisiz hale getirildi
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu anda yeniliyor
Erdoğan: Bütün güçlü olanlar şu...

(Görüntülü) Kaleci antrenörünün nikahı yeşil sahada kıyıldı

Sinan HARMANCI/AMASYA,()   Amasya 1'inci Amatör Lig'de mücadele eden Amasya Belediyespor'un kaleci antrenörü Kenan İmrol (36) Azime Karaçaltı ile yeşil sahada kıyılan nikah ile dünya evine girdi. Amasya Belediyespor'un kaleci antrenörlüğünü...

Sinan HARMANCI/AMASYA,()


 

Amasya 1'inci Amatör Lig'de mücadele eden Amasya Belediyespor'un kaleci antrenörü Kenan İmrol (36) Azime Karaçaltı ile yeşil sahada kıyılan nikah ile dünya evine girdi.

Amasya Belediyespor'un kaleci antrenörlüğünü yapan ve aynı zamanda da adliyede çalışan Kenan İmrol, aynı kurumda çalıştığı Azime Karaçaltı ile yeşil sahada Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir'in kıydığı nikah sonrasında dünya evine girdi.

Yeşil beyaz balonlarla ve futbol toplarıyla süslenen sahada nikahları kıyılan çiftin şahitliklerini Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Erol Çelik ve Amasya Belediyespor Kulübü Başkanı Yılmaz Karaca yaptı.

Yeşil sahada kıyılan nikah sonrasında Belediye Başkanı Cafer Özdemir'in elinden evlilik cüzdanını alan gelin Azime Karaçaltı ve Damat Kenan İmrol'un mutlulukları gözlerinden okundu.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325