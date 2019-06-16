(Görüntülü) Kağıthane’de Orhan Okulu fırtınası

İSTANBUL, () – BU yıl 28.’si düzenlenen ve 400 güreşçinin katıldığı Kağıthane Yağlı Güreşleri’nde altın kemer Orhan Okulu’nun oldu. Final müsabakasında Abdullah Güngör ile mücadele eden Okulu, kıyasıya geçen güreşin ardından ipi göğüsledi. Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Güreş Sahası’nda gerçekleşen 28. Kağıthane Yağlı Güreşleri’nde 400 pehlivan mücadele etti. İlk olarak alt gruplar güreşirken, Başpehlivanlar Orhan Okulu, Tanju Gemici, Recep Kara, Abdullah Güngör ve Ali Altun da seyirciye Kırkpınar tadında güreşler izletti. Final müsabakasında Abdullah Güngör – Orhan Okulu güreşinden galip ayrılarak altın kemeri alan isim Okulu oldu. Hasbahçe Güreş Sahası’nda bu yıl 28.’si düzenlenen Kağıthane Yağlı Güreşleri’ne binlerce vatandaş ilgi gösterdi. Farklı şehirlerden 400 güreşçinin katıldığı alt gruplarında yer aldığı müsabakalarda izleyenler güreşe doydu. Ata sporuna olan ilgi sporculara da güreş anında yansıdı. Kıyasıya geçen mücadeleler ise Kırkpınar’ı aratmadığı gözlendi. “ATA SPORUMUZ YAĞLI GÜREŞİ YAŞATMAK İSTİYORUZ” Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane’de 28 yıldır geleneksel Yağlı Güreşleri düzenlediklerini hatırlatarak, “Bugün 20’den fazla başpehlivanımız, 400’ten fazla da sporcumuz burada mücadele ediyorlar. Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi güreşçilerimiz burada kendilerini de görecekler. Biz Ata sporumuz yağlı güreşi bölgemizde yaşatmak istiyoruz. Gelecek kuşaklara aktarmak adına da ev sahipliğini üstleniyoruz. Sadece güreş değil, cirit olacak okçuluk olacak Kağıthane’de. Çünkü Sadabad, tarihi Lale Devri’nin yaşandığı yer. Osmanlı zamanında burası Yağlı Güreşlerin, Okçuluğun ve Cirit’in olduğu yer. Bizde burada Ata sporumuzu Kağıthanelilere, İstanbullulara ve şehir dışından gelen vatandaşlarımıza izlettiriyoruz” açıklamasını yaptı. 400 güreşçinin mücadele ettiği kıran kırana geçen Kağıthane Yağlı Güreşleri’nde altın kemer Orhan Okulu’nun olurken, ikinci Abdullah Güngör, üçüncü ise Şaban Yılmaz oldu. Güreşçilere madalyalarını Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın verdi.