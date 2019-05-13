(Görüntülü) Kadınlar Futbol 1'inci Ligi’nde şampiyon Beşiktaş

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), ()- TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1’inci Ligi’nde Gaziantep ALG Spor’u Aissata Traore'nin attığı golle 1-0 mağlup eden Beşiktaş, 2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Manavgat Atatürk Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Murat Erdoğan, Serhat Sağır ve Kerem İlitangil hakem üçlüsü yönetti. Karşılaşmada Beşiktaş Fatma, Demet, Didem, Esra, Çiğdem, Emine Ecem, Gizem, Arzu, Zeynep, Aissata Traore ve Başak Gündoğdu 11’iyle sahaya çıkarken, Gaziantep ALG Spor Handan, Natia, Liudmyla, Zehra, Seval, Yaşam, Fatoş, Gülbin, Sevgi, Tatyana ve Yağmur’dan oluşan kadroyla mücadele etti. Gaziantepsporlu futbolcular sahaya “Anneler Günü’nüz kutlu olsun” pankartıyla çıktı. Beşiktaş’ın vuruşuyla başlayan karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım oyuncuları da gol atmaya becerisini gösteremedi. Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk yarı 0-0 sonuçlandı. İkinci yarının başlamasıyla birlikte Beşiktaşlı futbolcular, sağlı sollu ataklarla rakip kalede gol aradı. Karşılaşmanın 55’inci dakikasında gelişen Beşiktaş atağında sol taraftan yapılan ortada kafayla düzgün bir vuruşla topu filelere gönderen Aissata Traore, Beşiktaş’ı 1-0 öne geçirdi. Maçın 84’üncü dakikasında Gaziantep ALG Spor’un kullandığı korner atışında defanstan dönen topu önünde bulan Sevgi’nin vuruşunda top üst direkten auta çıktı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Beşiktaş maçtan 1-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın sonunda büyük sevinç yaşayan Beşiktaşlı futbolcular ve taraftarlar şampiyonluk şarkıları söyledi. Beşiktaş’a kupası TFF Kadın Futbol Milli Takımlar Sorumlusu Talat Tuncel tarafından verildi. Karşılaşma sırasında taşkınlık yapan 2 Beşiktaşlı taraftar jandarma tarafından gözaltına alındı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş kaptanı Çiğdem Belci, çok büyük zorluklarla şampiyon olduklarını belirterek, “Kadınlar olarak bu ülkede maalesef zaten 1-0 geriden başlıyoruz. Ama büyük camiamız, Beşiktaş’ımız biliyoruz ki erkek takıma verdiği önemi bize de verecektir. Ve Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi çok iyi temsil edeceğiz” dedi. Karşılaşmanın tek golünü atan Aissata Traore de zor bir maç olduğunu söyleyerek, Beşiktaş’ı şampiyon yaptıklarını söyledi.