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(Görüntülü) Kadıköy'de "kombine" trafiği

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, ()   ÜLKER Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi ve çevresinde kombine almak isteyen taraftarlar nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Stat çevresinde 3 sıra park yapan sürücülere trafik ekipleri...

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, ()


 

ÜLKER Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi ve çevresinde kombine almak isteyen taraftarlar nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Stat çevresinde 3 sıra park yapan sürücülere trafik ekipleri müdahale ederek araçların kaldırılması için anonslar yaptı.

Stadyumda kombine almak isteyen Fenerbahçeli taraftarlar, sabahın erken saatlerinde beklemeye başladı. Kombine dağıtımı öncesi oluşan yoğunluk nedeniyle stat ve çevresinde trafik yoğunluğu yaşandı. Stat çevresinde zaman zaman 3 sıra araç parkı oldu, trafik  D-100 Karayolu Fikirtepe metrobüs durağına kadar uzadı. Vatandaşların trafik yoğunluğu ihbarı üzerine stat ve çevresine çok sayıda trafik ekibi ve çekiciler sevk edildi. Gelen ekipler yola araçlarını park eden sürücülere anons ederek araçlarını kaldırması yönünde uyarılarda bulundu. Motosikletli trafik ekipleri de yolun açılması için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin çalışması sonunda taraftarlar araçlarını kaldırınca yoğunluk azaldı. Kombine almaya gelen Yasin Kayacan “anormal bir derecede bir yoğunluk vardı. 2'şerli 3'erli sıra yaşandı. Trafik ekipleri geldi 'araçlarınız çekilecek' diye uyarıda bulununca herkes  araçlarını kaldırdı" diye konuştu.

Kombine almak isteyen bir taraftar da, "Sabah erken geldiğimizde tek sıraydı burası. Ama şimdi bir park yerine 3 araç park ediyor. Trafiği aksatıyor ama insanlar kusurumuza bakmasın" dedi.

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