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(Görüntülü) Judo Federasyonu Başkanı Huysuz Olimpiyatlarda en az 2 madalya hedefimiz var

2024 olimpiyat kadromuz da hazır ERCAN ATA  ANKARA,() Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Olimpiyatlara 8 sıklete katılıp en az iki madalya hedefimiz var ve bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor dedi.  Türkiye Judo Federasyonu...

2024 olimpiyat kadromuz da hazır
ERCAN ATA  ANKARA,()
Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Olimpiyatlara 8 sıklete katılıp en az iki madalya hedefimiz var ve bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor dedi. 
Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu. 2018 yılını federasyon olarak çok iyi geçirdiklerini ifade eden Huysuz, 2024'ün jenerasyonu olan ümitler ve gençler alt yapılarımız şu an çok iyi durumda. Bu gençlerimiz gelecek açısından oldukça önemli. Büyük takımlarımız bu yıl büyük işler yaptılar ve girdikleri şampiyonalarda madalya kazandılar. Dünya şampiyonasında alınan madalyalar ve dereceler 2020 olimpiyatı için iddialı olduğumuzu gösteriyor. Olimpiyat kotası için yedi sporcumuz ilk 30'un içinde, diğer 3 sporcumuz ise ilk 10 sıra içinde ve bu çok iyi bir avantaj. Olimpiyatlara 8 sıklete katılıp en az iki madalya hedefimiz var ve bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor diye konuştu.
2024 OLİMPİYAT KADROMUZ DA HAZIR 
Federasyon olarak göreve geldiklerinde 2024 ve 2028 Olimpiyat takımlarının kadrolarını oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Sezer Huysuz, Şu andaki Ümit Milli Takımı tarihinde ilk kez bir Avrupa Şampiyonası'nda 8 tane madalya kazandı. Bu kadro tamamen 2028 olimpiyatlarına doğru hazırlanan çok genç bir kadro. Gençlerde ise Avrupa Şampiyonası'nda 6, Dünya Şampiyonası'nda ise 1 altın ve 1 bronz madalya kazandık. Dört çocuğumuz şampiyonayı ilk 7 içinde tamamladı. Kısacası hepsi madalya kazanabilecek sporcular. Bu takımın tecrübesini biraz daha arttırdığımız zaman 2024 olimpiyat kadromuz da hazır olacak. Mevcut büyüklerin yanına takviyelerle 2028 olimpiyat kadromuz da hazır diyebiliriz. Alt yapı olmadan üst yapının olması pek bir şey ifade etmiyor. Sadece günü kurtarmış oluruz. Yönetim olarak hedeflerimizi altyapının bir yerlere gelebilmesi için yaptık ifadelerini kullandı.

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