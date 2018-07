(Görüntülü) Josef de Souza: "Tek hedefimiz şampiyonluk"

"Cocu gibi kazanmaya alışık insanlara ihtiyacımız var" "Hocamızın isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz" "İstanbulspor maçında ihtiyaçtan dolayı stoperde oynadım. Önemli olan takımın ihtiyacı olduğunda yardımcı olabilmem" "Yeni başkanımız ve hocamızla bu sezon şampiyon olmamız çok önemli" Mustafa AKIN - LOZAN / Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, tek hedeflerinin bu sezon şampiyonluk olduğunu söyledi. Josef de Souza, takımının yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü İsviçre kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerinin belirten Josef, "Kampımız çok iyi geçiyor. Hocamızın isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Takım olarak çalışmalara adapte oluyoruz ve çok yakın zamanda çok daha iyi uyum sağlayacağız" dedi. Yeni teknik direktörleri Phillip Cocu'dan da övgüyle söz eden Brezilyalı oyuncu, "Her şeyden önce kazanmaya alışık bir hocamız var. Hem teknik direktör kariyerinde, hem de futbolculuk döneminde kazanmaya alışık. Bizim de takım olarak bu tarz insanlara ihtiyacımız var. Her idmanda nasıl bir oyun sistemi istediğini anlatmaya çalışıyor. Bunu da pozitif konuşmalarla yapıyor. Tek istediğimiz sezon sonu şampiyonluğa ulaşmak" diye konuştu. Basın mensuplarının İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında stoper mevkiinde görev almasıyla ilgili yönelttiği soru üzerine de Josef de Souza, "İstanbulspor maçında ihtiyaçtan dolayı stoperde oynadım. Geçtiğimiz sezon da oynadığım maçlar oldu. Önemli olan takımın ihtiyacı olduğunda yardımcı olabilmem. İstanbulspor maçında da o bölgeye ihtiyaç vardı. Ben de takımıma faydalı olabilmek için o bölgede oynadım" ifadelerini kullandı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, "Stoper görevinde oynatılmanla ilgili Cocu ile görüşme yaptın mı?" sorusuna da, "Henüz hocamızla bu konuyla ilgili konuşmadım. Ama önde veya arkada oynamam farketmez. Önemli olan şampiyon olmamız. Benim nasıl katkı sağladığım önemli değil. Hocamızla da bu konu hakkında konuşmadım" yanıtını verdi. Bu sene camia olarak şampiyonluğa odaklandıklarının altını çizen Fenerbahçeli oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı. "Her değişim pozitif de olsa katkı sağlar. Bu sezon öncesi de büyük değişiklikler yaşadık. Taraftarlarımız da bütün biletleri. Biz de futbolcular olarak taraftarımız gibi pozitif düşünce içindeyiz. Yeni başkanımız ve hocamızla bu sezon şampiyon olmamız çok önemli. Biz de bunu başarmak istiyoruz."