(Görüntülü) İzmir'de iyilik için 9 bin kişi koştu

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, () - Omurilik felçinin tedavisi için yapılan bilimsel araştırmalara kaynak sağlamak ve farkındalık yaratmak amacıyla tüm dünya ile aynı anda düzenlenen Wings For Life World Run koşusunun İzmir ayağına 9 bin kişi katıldı. Startın verildiği Kültürpark Lozan Kapısı'nı festival alanına çeviren koşucular renkli görüntüler oluşturdu. Engellilerin, ailelerin, yaşlı ve gençlerin 7'den 70'e katılım gösterdiği etkinliğin yarıştan çok, bir iyilik koşusu olduğu vurgulandı. Koşuda şehitlerimiz adına açılan dev Türk Bayrağı, elden ele dolaşarak koşuculara duygusal anlar yaşattı. Wings For Life World Run'da start öncesi İzmir Marşı hepbir ağızdan söylendi.



Dünyada 6 kıta ve 12 ülkede, "Koşamayanlar için koş" sloganıyla gerçekleşen iyilik koşusu İzmir'de üst üste 4'üncü kez düzenlendi. Koşuda İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) Genel Başkanı Ramazan Baş'ın yanı sıra Red Bull sporcuları Ayşe Begüm Onbaşı, Kübra Dağlı, Ahmet Arslan ve Cem Bölükbaşı ile Wings for Life elçisi Ayşe Tolga, müzisyen Ozan Doğulu ve oyuncular Şebnem Bozoklu, Enis Arıkan, Yağmur Ün, Boncuk Yılmaz, İlayda Alişan, Ece Yaşar ile birlikte Itır Esen de katıldı. Yakalama araçlarını ise şampiyon rallici Yağız Avcı ve Red Bull Racing Espor takım sürücüsü Cem Bölükbaşı kullandı. Yakalama Aracı'na yakalananlar için koşu sona erdi.



ANLAMLI GÖRÜNTELERE SAHNE OLDU



Wings for Life World Run İzmir, birbirinden anlamlı görüntülere de sahne oldu. "Bu bacaklar çalışacak arkadaş" isimli kampanya ile adını Türkiye'ye duyuran omurilik felçlisi Alper Patır yürüteçle yaklaşık 200 metre yürüdü. Suya balıklama atlama nedeniyle ölümden dönen ve omurilik felçlisi olduktan sonra 30'a yakın adım atma başarısını gösteren ancak yanlış tedavi nedeniyle yeniden omurilik felçlisi olan Serhat Erönal da İzmir'deki koşuda tekerlekli sandalyesiyle yerini aldı. Serhat, iki kez kanserden kurtulan triatlet Can Üstündağ ve No Reason koşu grubundan İbrahim Koyun'un itici gücüyle yarıştı.



2014 yılından beri tüm dünyada milyonlarca insanın omurilik felçlileri için aynı gün aynı saatte bir araya geldiğini belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, "Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda bir bilinç oluşturmak için gerçekleştirilen dünyanın en önemli yardım organizasyonlarından birine dördüncü kez ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Wings for Life World Run, İzmir'e ve İzmir markasına çok yakışıyor. Bu sene sanırım 10 bin kişi barajına gelip Wings for Life World Run'a katkıda bulunduk. Herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım omurilik felçlileri için sevindirici haber hepimizin sayesinde gelecek" ifadelerini kullandı.



Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı Ramazan Baş da, "Dünyada 3 milyondan fazla omurilik felçlisi var. Bu hastalığın tedavisi var. Ama araştırmalar çok maliyetli. Wings for Life Vakfı büyük bir misyon üstlenmiş durumda. Dünyada ilk olacak tedaviyi bulmak için çalışmalara ciddi bir ekonomik güç sağlıyorlar. Vakfın sarf ettiği çaba bizim için umut demek. Bugün bizimle bu umuda ortak olan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Milli jimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, "Bu organizasyonun bir parçası olmak benim için büyük bir mutluluk ve gurur. Başkalarının iyileşmesi ve daha iyi şartlara yaşaması için adımlarımızı atıyoruz. Düşüncesi bile heyecan verici" dedi.



Koşu öncesi Ahmet Arslan, "Kimsenin yakalandığı için üzülmediği koşuda bir kez daha omurilik felçlilerine umut olmak için adımlarımızı attık. Umuyoruz sonunda beklediğimiz mutlu haberi alacağız" derken Kübra Dağlı, "Bu koşu, dünyanın en büyük iyilik koşularından biri. Bir kişi bu koşunun araştırmalara sağladığı fonlar sayesinde desteksiz ilk adımlarını attı. Biz de daha fazlası için adımlarımızı atmanın mutluluğunu yaşadık" şeklinde konuştu.



Yakalama aracının koltuğundaki ünlü rallici Yağız Avcı, "Wings For Life World Run çok özel bir organizasyon. Daha önce Yakalama Aracı'nın direksiyonunda bu organizasyona dahil olmuştum. Ve şimdi yine, koşamayanlar için koşanların peşinde olacağım. Hep birlikte omurilik felçlileri için umut arıyoruz" dedi. Cem Bölükbaşı ise, "Bu koşu sayesinde tüm dünya omurilik felcine çözüm bulunmasına katkıda sunmak için koşuyor. Yarış çizgisinin sizi yakaladığı bu özel formatta ilk defa görev alacağım için heyecanlıyım ifadelerini kullandı.