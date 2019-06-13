(Görüntülü) İzlanda maçının rövanşı Mersin'de yapılsın kampanyası

Adnan AÇIKGÖZ / MERSİN,() - MERSİN'de kent yöneticileri ve vatandaşlar, başlattıkları sosyal medya kampanyası ile Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda 14 Kasım'da oynanacak Türkiye-İzlanda rövanş karşılaşmasını Mersin'e taşımayı hedefliyor. 2013 Akdeniz Oyunları başta olmak üzere farklı branşlarda çok sayıda Uluslararası organizasyona ev sahipliği yapan ancak A Milli Futbol Takımını resmi bir müsabakada ağırlama fırsatı bulamayan Mersin, gözünü 14 Kasım'da Euro 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki İzlanda rövanş maçına çevirdi. Mersinliler ve kent yöneticileri, bu maçın FIFA ve UEFA standartlarındaki 25 bin 534 seyirci kapasiteli Mersin Arena Stadyumu'nda oynanması için sosyal medya üzerinden kampanya başlattı. İLK ÇAĞRI MİLLETVEKİLİ BAKİ ŞİMŞEK'TEN Konuya ilişkin sosyal paylaşım ağı Twitter'dan Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ilk çağrıyı yapan MHP'li Milletvekili Baki Şimşek, "Türkiye-İzlanda maçı Mersin'de oynanmalı. Mersin'de yaşayan, gönlü Ay-Yıldız için atan 2 milyon Mersinli, bir ilçe büyüklüğünde olan İzlanda'ya Türk'ün gücünü göstermeli" dedi. Binlerce beğeni alan paylaşımın ardından kentte adeta milli takım seferberliği ilan edildi. Vatandaşlar sosyal medya hesaplarından 'İzlandaMaçıMersine' etiketiyle paylaşımlarda bulunarak maçın bu kentte oynanmasını istedi. MİLLETVEKİLİ BAŞARIR'DAN BAKAN KASAPOĞLU'NA TEMENNİ YAZISI Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na temenni yazısı gönderen CHP'li Milletvekili Ali Mahir Başarır ise milli takımımıza İzlanda'da gösterilen misafirperverlik dışı tutuma dikkat çekerek, "Mersin halkı olarak, İzlanda'nın akla mantığa sığmayan ve çağdışı davranışı karşısında, gerçek misafirperverliğin, centilmenliğin, dostluğun ve kardeşliğin nasıl olması gerektiğini göstermek istiyoruz. Bu nedenle, milli takımımızla İzlanda arasında oynanacak olan futbol müsabakasının Mersin'de oynanması vatandaşlarımızı son derce memnun edecek, onurlandıracaktır" ifadesini kullandı. VAHAP SEÇER: 'UĞURUN DEVAM ETMESİNİ DİLİYORUZ' Kampanyaya destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de, "Rövanş maçının Mersin'de oynanmasına dair çok yoğun bir talep var. Mersinliler bunu istiyor. Mersin de bunu hak ediyor. Şirin bir sahil şehriyiz. Diğer taraftan uğurlu bir kentiz. Daha önce milli takımlarımız değişik kategorilerde burada müsabakalar yapmışlar ve hiç mağlubiyetleri yok. Bu uğurun devam etmesini diliyoruz ve İzlanda'nın burada, Mersin Arena'da milli takımı yenemeyeceğini düşünüyoruz. Burada galibiyetin Türk Milli Takımı'nda olacağını düşünüyoruz. Biz de belediye olarak gelen misafirlerimize Mersin'in konukseverliğini göstermesi açısında da bu talebimizi önemsiyoruz. Bir belediye başkanı olarak da şehrimize gelecek A Milli Takımımızı, seyircilerimizi, İzlanda milli takımını, basın mensuplarını, futbol otoritelerini gayet güzel şekilde ağırlayacağımız ilan ediyoruz ve kendilerini bekliyoruz" dedi. NEŞET TARHAN: MERSİN'DE OYNANMAMASI İÇİN HİÇBİR ENGEL YOK Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da şunları kaydetti: "İzlanda maçının Mersin'de oynanmaması için hiçbir neden yok. İklim yönünden en güzel iklime sahip bir bölge Mersin. Turizmi altyapısı müsait olan bir bölge. Diğer taraftan kullanılmayan bir stadyum var. Akdeniz Oyunları kapsamında yapılmış bir stadyumumuz var. Mersin'de İzlanda maçının yapılmasını bir belediye başkanı olarak istiyorum." Öte yandan Milletvekili Hacı Özkan, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, STK temsilcileri ve vatandaşlar da milli heyecanın Mersin'e taşınmasını istedi. 'AY-YILDIZLILARIN MERSİN'DE FİRESİ YOK' Mersin'de 19 Kasım 2013'te oynanan ve son milli maç olarak tarihe geçen özel karşılaşmada Ay-Yıldızlı ekip Belarus'u Umut Bulut ve Burak Yılmaz'ın golleri ile 2-1 mağlup etmişti. Öte yandan; bugüne kadar Mersin'de çeşitli yaş kategorilerinde 15 milli maç oynanırken, 14 karşılaşmayı kazanan temsilcimiz, 1 maçtan ise beraberlikle ayrıldı.