(Görüntülü) İstikbal Mobilya Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Yasin DALKILIÇ - İlyas KAPLAN / KAYSERİ () - Spor Toto Süper Lig 30'uncu hafta mücadelesinde İstikbal Mobilya Kayserispor, Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonunda her iki teknik adam maçı değerlendirdi.



Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, karşılaşmanın her iki takım açısından güzel geçtiğini söyleyerek, "İyi başladık. Golü bulduk ama golü erken yedik. Alanyaspor arkasına atıp 2-3 gol daha atabilirdik. Sapunaru, Deniz, Hasan Hüseyin'in oynayıp oynamayacağı belli değildi. Kucher devre arası serum yedi. 4 futbolcu ile oynadık. Ne olursa olsun Şamil, Umut ve Lopes taktik olarak benim için önemli isimlerdi. İkinci yarı Alanyaspor daha kontrollü oynadı. Bu bizim işimize geldi. Beraberlik bizim için iyi bir son. Gelecek hafta Lopes ve Şamil gelecek. Kalan haftalardaki maçları değerlendirmek istiyoruz" dedi.



SERGEN YALÇIN: ADİL BİR SKOR OLDU



Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise şöyle konuştu: "Güzel bir maç oldu. İki taraf da çok mücadele etti. Bireysel hatadan bir gol yedik. Çok çalışıp konuşuyoruz ama bu sıkıntıyı yaşıyoruz. İlk yarı oyun gücü bizdeydi. Beraberliği erken bulduk. Yağmur yağdıktan sonra oyun gücü yüksek bir maç oldu. İki takım da denk mücadele etti. Ozan Tufan'ın kaçırdığı pozisyonlar var. Net pozisyonlar yakaladık. Skora bakarsanız adil bir skor oldu. Bundan sonraki kalan 4 maça bakacağız. Puan cetvelindeki durumumuz iyi. Önümüzdeki maçlara bakacağız."