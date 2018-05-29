(Görüntülü) İsmail Uyanık, Samsunspor'a adaylığını açıkladı

Gökhan İÇKİLLİSAMSUN, ()

Samsunspor'un 2 Haziran'da yapılacak olan seçimli kongre öncesi eski başkanlarından İsmail Uyanık, adaylığını açıkladı.

Uyanık'ın Nuri Asan Tesislerinde düzenlenen basın toplantısına çok sayıda basın mensubu katılırken, Samsunsporlu taraftarlarda eski başkanı yalnız bırakmadı. Samsunspor'un tek kurtuluşunun şirketleşme olduğunu ve şirketleşmesi için 2 Haziran'daki seçimlerden sonra genel kuruldan yetki isteyeceğini belirten Uyanık, kulübün şirketleşmesine evet veya hayır demek için de cep telefonlarından mini bir referanduma start verdiklerini belirterek, bütün herkesin oy kullanmasını istedi.

Samsunspor'un 2'nci lige düşmesinin yanlış planlamalar olduğunu belirten İsmail Uyanık, 13-15 senedir Samsunspor'un fabrika ayarlarından uzaklaşması, gerek sportif anlamda, gerek maddi anlamda, gerekse prestij anlamındaki kayıpları bugünkü duruma getirdi. 2'nci Lig'e düşmemizin nedeni bu yanlış planlamalarımızın bir sonucu oldu. Buradaki yanlış planlamadaki kasıt sadece kendi camiamızdaki kendimi ve benden sonraki yöneticileri kast etmiyorum. Buradaki asıl sorun Türk futbolundaki en zayıf halka olan büyük paralarla, büyük boyutlarla endüstriyel şirket haline gelmiş futbol sektöründe hale dernekler statüsü ile dernekler kanunu ile yönetilmek zorunda olan kulüplerin bu idare yapısından kaynaklanmaktadır. Bir şirket gibi yönetilmeyen 10 senelik, 5 senelik kalkınma planlarını yapamayan, 2 sene de bir seçim baskısı ile günlük başarılar peşinde koşmak zorunda olan bir idare heyeti, bir kulüp yönetimi doğaldır ki bunu rasyonel yönetmesi mümkün olmayacaktır. Günü kurtarmak adına geleceği ipotek etmekten kaçmayacaktır. Günü kurtarmak adına 5-6 sene sonra yetişecek altyapı futbolcularına yatırım yapamayacaktır. Günü kurtarmak adına sadece günlük başarıya seyirciyi susturacak, seyirciyi memnun edecek ve benden sonra kim olursa olsun, 'benden sonra tufan' diyebilecek bir niyetle bunu yönetebilecektir. Bu Samsunspor için de aynıdır, Türk futbolundaki büyük kulüpler dahil, ikinci ve üçüncü ligdeki tüm takımlar için aynıdır. Bugün 4 büyük kulübümüz finansmandaki tarifi ile teknik iflas durumundadır. Yani bütün varlıkları ve gelirleri borçlarının dörtte biri kadar değildir ifadelerini kullandı.

KULÜBÜMÜZ KİMSEYE SONRA EL AÇMAYACAK

Samsunspor'u şirketleştirip, takımı fabrika ayarlarına göre döndürmeye aday olduklarını belirten Uyanık, Samsun halkı, kulübümüzü eğer bir şirket gibi yönetmeme izin verecek olursa, ben kulübü şirketleştirip, kuvvetli bir finans grubu bana destek olacak ve Samsunlu arkadaşlarımla, Samsunspor sevgisini ön planda tutan güçlü işadamı arkadaşlarımızla beraber biz kulübü şirketleştirip, futbol adına doğru şeyler yapmaya, kulübü fabrika ayarlarına döndürmeye talibiz. Kulüp satılıyor veya elden gidiyor diye korkmayınız. Sadece paralı olmak, sadece şirket olmak bu iş için yeterli değil. Şehrinden kopuk, taraftarından topuk, şehirle iç içe olmayan hiçbir kulüp, hiçbir şehir takımı, hiçbir şirket ayakta kalamaz. Dolayısıyla nasıl ki dernek statüsünde başkanlar başarılı olamadığı zaman yönetimler değişiyor, fakat her değişikte ne kadar aşağıya gittiğimiz ortada. Eğer bizde yöneteceğimiz bu şirkette başarılı olamazsak zaten istediğiniz taktirde başarısız bir şirketin devri olmayacağı için zarar etmek için burada olmayacağımız için istediğiniz zaman biz bunu beceremezsek, başka birileri gelir bu şirkete talip olur ve satın alır. Bunu projelendirmek adına cumartesi günü genel kuruldan yetki isteyeceğiz. Yapacağımız iş, yönetim kurulunu kurduktan sonra Samsunspor'un üst futbol aklını oluşturan, Samsunspor geçmişinde yeri olan ve ayakta kalan üst akılların oluşturacağı bir şirketleşme komisyonunu kurmak arzusundayım. Bu komisyon geçişi en iyi şekilde yapacak. Kulübümüz yine ayakta kalacak. Kulübümüz diğer faaliyetlerine devam edecek. Şirket ve kulüp iç içe çalışmak zorunda kalacak. Buradaki kazanç, kulübümüz borçlarından kurtulacak. Kulübümüz kimseye bundan sonra el açmayacak. Biz bundan sonra kendi taraftarımıza el açmak yerine kombine bilet satmak için gidelim. Düzenleyeceğimiz konserlerde beraber eğlenelim diye gidelim. Kendi siyasilerimize, kendi belediye başkanlarımızdan devamlı kulübün zafiyetlerinden kaynaklanan maddi problemler için gitmeyelim. Bize 2 tane daha fazla tesis yapsınlar. Samsunspor'un geleceğini kurtaracak altyapı için 3 tane daha fazla saha yapsınlar. Onları artık para ağacı olarak görme duygusundan vazgeçip, şirket gibi yönetelim. Bu parayı kulübümüzde borçsuz, kimseye el açmayan, kendi inisiyatifi tarafından, Samsunlu insanlar, Samsunlu işadamları tarafından yönetilebilir bir kulüp olduğunu ikna edelim. Bizim şirketleşmekteki amacımızın en önemlisi de budur diye konuştu.

Takımın şirketleşmesini isteyen ve istemeyenler için mesaj atmalarını isteyen Uyanık, Samsunspor şirketleşsin mi, şirketleşmesin mi diye bir mini referandum yapıyoruz. Şirketleşmesini istiyorsanız 'evet', istemiyorsanız 'hayır' yazıp göndereceksiniz. Perşembe gecesi bu bitecek ve cuma günü de ilgili GSM şirketi bize bunu sunacak şeklinde konuştu.

Basın toplantısının ardından Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır, İsmail Uyanık'a gazeteciler adına çiçek takdim etti. Daha sonra basın toplantısına katılan taraftarlar da meşalelerle 'Uyanık başkan Samsunspor şampiyon' diyerek sloganlar attılar.