(Görüntülü) İrem Yaman Kariyerimin tek eksik altın madalyasını kazanmak istiyorum

Tolga YILDIRIM- Emrah GÜLANTALYA, ()

Dünya Tekvando Federasyonu (WT) tarafından yılın en iyi kadın sporcusu seçilen İrem Yaman (23), Benim için çok büyük bir mutluluk. Üst üste dünya şampiyonu olmak istiyorum. Daha sonra kariyerimin tek eksik altın madalyası, olimpiyat madalyasını 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kazanmak istiyorum dedi.

BABAMLA ÖZEL ÇALIŞMALAR YAPTIK

Milli tekvandocu İrem Yaman, tekvandoya başlamasında ve başarılarında annesinin önemli rolü olduğunu belirtti. Annesinin, kendisi ve ablasını bir gün tekvando salonuna götürdüğünü anlatan Yaman, Benim tekvandoya başlamamı sağlayan annemdir. Annem, babam gibi şampiyon sporcu olmamı çok istiyordu. Annem küçük yaşta tekvandoya başlamamı istese de babam uygun zamanı beklemiş. Annem bir gün ablamla beni tekvando salonuna yazdırdı. Akşam da babama söyledi. Babam antrenmanlarımı izledi. Daha sonra bizim antrenörlüğümüzü yapmaya karar verdi. Babam hakemlik yapıyordu, bıraktı ve antrenörümüz oldu. Ablamla beraber başladık tekvandoya. Ama sonra ablam sporu bıraktı. Babamla özel çalışmalar yaptık diye konuştu.

Tekvandoya başladığı 8 yaşından sonra kazandığı başarılarla 2014 yılında ilk defa milli takıma katıldığını dile getiren Yaman, kazandığı madalyaları, kariyerindeki önemli müsabakaları şöyle anlattı

En büyük maçım, Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu oldum. 2015, benim için en güzel yıllardan biriydi. Çünkü ilk defa katıldığım dünya şampiyonasında dünya şampiyonu oldum. 15 yıl aradan sonra 5'inci kez Türk kadın tekvandocu dünya şampiyonası unvanı elde etti. Bu benim için büyük bir gururdu. 3 defa ümitlerde, 2 defa büyüklerde Avrupa şampiyonu oldum. Akdeniz Oyunları ve İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyonluk kazandım.

ÜST ÜSTE DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK İSTİYORUM

2018 yılının kendisi açısından güzel başladığından bahseden Yaman, ilkleri başarmayı çok sevdiğini belirtti. İlk Türk Grand Slam şampiyonu unvanının hayatındaki en büyük mutluluklardan biri olduğuna değinen Yaman, 2018'de 8 altın madalya kazandığını vurguladı. Yaman, Grand Prix'te ilk defa üst üste altın madalya kazanan kadın sporcu olmasının gurur verdiğini söyledi. Dünya Tekvando Federasyonu tarafından yılın kadın sporcusu seçildiğini hatırlatan Yaman, Kariyerimin en büyük ödüllerinden birisiydi ve bu ödülü çok istiyordum. Çok büyük bir mutluluk benim için. 2018 en iyi yıllarımdan birisi. Şimdi 2019'da önümüzde dünya şampiyonası var. İkinci kez, üst üste dünya şampiyonu olmak istiyorum. Çünkü iki defa üst üste dünya şampiyonu kadınımız yok. Bunu başarmak istiyorum. Daha sonra kariyerimin tek eksik altın madalyası, olimpiyat madalyası. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmak istiyorum. Ülkemize kadın tekvando sporcusunun ilk defa olimpiyat madalyası getirmesi benim için çok önemli diye konuştu.