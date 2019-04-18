(Görüntülü) İlk şampiyonasında 7 madalya aldı

Burhan CEYHAN / AYDIN, () Aydın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübü'nün tek sporcusu olan 17 yaşındaki özel sporcu Erdem Günay Atacan, 2 hafta önce Antalya'da yapılan yüzme şampiyonasında katıldığı 7 dalda 4 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya aldı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun düzenlediği 2. Bölge yüzme müsabakalarında bir ilke imza atan Erdem Günay, 50-100 kelebek, 200 karışık ve 200 serbestte 4 altın, 100 kurbağada gümüş, 50 serbest ve 100 serbestte ise bronz madalyanın sahibi oldu. Mayıs ayında Gebze'de yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde eden başarılı sporcu, "Bir yıl önce lisanslı oldum. Bu branşa denizde yüzerek başladım. Ardından antrenörüm Devrim Beşir Deviren ile tanıştım. Bu şekilde çalışarak bir yıldan beri yüzme sporunun içindeyim. Bölge şampiyonasına çok iyi hazırlandım. Katıldığım kategorilerde 7 madalya aldım. Bundan sonraki hedefim ise Türkiye birincisi olmak" diye konuştu. Eğitim hayatına açıktan devam eden Erdem Günay Atacan, "Ortaokulu bitirdim ama sonrasını okulda değil açıktan okuyorum. Ailem Didim'de yaşıyor. Didim ile Söke'de bulunan havuz arası yaklaşık 60 kilometre. Otobüsle antrenmanlara gelip gidiyorum. Haftanın 5 günü, günlük 120 kilometre gelerek yüzme havuzunda antrenörümün verdiği çalışmayı yapıyorum. Yüzme sporunu çok seviyorum" dedi. Yüzme antrenörü Devrim Beşir Deviren, "Erdem bize ilk geldiğinde yüzmeyi çok sevdiğini gördük. Böyle olunca onun bir cevher olduğunu anladık. Amacımız burada Erdem'e. Açıkçası şampiyon olacağını hiç düşünmemiştik. Yarışacak düzeye geldiğini gördük. Sporcumuz hayatında ilk defa bir yarışmaya katıldı ve 7 madalya aldı. Bizleri çok gururlandırdı. Başarısının devam etmesi için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.