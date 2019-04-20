(Görüntülü) Hikmet Karaman: İlk 45 dakikada bütün olayların yaşandığı bir maç izledik

Ata SELÇUK - Kaan ÜLKER / İSTANBUL () - Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Galatasaray'ın İstikbal Mobilya Kayserispor'u 3-1 mağlup ettiği müsabakanın ardından İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman maçın hakemi Arda Kardeşler'e tepki gösterdi.



İlk 45 dakikada bütün olayların yaşandığını söyleyen Karaman, "İlk 45 dakikasında bütün olayların olduğu bir maçı seyrettik. Maçtan önce şampiyonluğa oynayan Galatasaray, bir hafta önce Fenerbahçe maçında rakibin 10 kişi kalmasıyla oynadığı oyun. Biz de nerdeyse 60 dakika 10 kişi oynadık. Rakibin güçlü yanları, bizim güçlü yanlarımız. Tüm düşünceler içinde maça başladık. Baskı yediğimiz dakikalarda gol attık, sonra çok çabuk yedik. 1-1'den sonra girdiğimiz net pozisyonlar vardı, bunlardan birini gole çevirmeliydik" dedi.



"HAKEMLERİN DAHA DİKKATLİ OLMASI GEREKİYOR"



Maçın hakemi Arda Kardeşler'in devre arasında yanına gittiğini kaydeden Karaman şöyle konuştu: "Arda Kardeşler'e kırmızı kart olabilir, penaltı olabilir dedim. Ama Sapunaru'ya yapılanın farklı değerlendirebileceğini söyledim, geçen hafta da VAR hakemiydi. Dolayısıyla geriliyorsunuz. Maçı kaybettikten sonra en ufak bir hatayı çıkarıp hakemleri suçlamak yerine, hakemlerin ve teknolojinin gelişmesi, teknik adamların ortaya koyduğu net pozisyonlar var. Hakemlerin buralarda farklı reaksiyon göstermesi maçı kaybetmemize sebebiyet veriyor. Umut'un köprücük kemiği kırıldı, Mensah'ın keza öyle. Hocaların daha dikkatli olması gerekiyordu. İkinci yarıda penaltı çalabilir miydi? Direkten dönen topta Artem'in direkten dönen topu gol olsa başka bir şey olabilir miydi? Nihayetinde mağlup olduk, rakibimizi tebrik ediyorum, başarılar diliyorum."