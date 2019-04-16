Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
SİHA ilk test uçuşunu yaptı
SİHA ilk test uçuşunu yaptı
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal etti
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal...
İmamoğlu, AKP'nin iddiasını belge ile çürüttü
İmamoğlu, AKP'nin iddiasını belge ile...

(Görüntülü) Hikmet Karaman: Galatasaray maçı zor ve önemli

İlyas KAPLAN / KAYSERİ () - İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 29'uncu haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.   Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak...

İlyas KAPLAN / KAYSERİ () - İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 29'uncu haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.  

Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayserisporlu futbolcular, antrenmanın ilk kısmında kondisyon ve top çalışması yaptı. Sarı kırmızılı futbolcular, antrenmanın ikinci kısmında ise, yarı sahada taktik çalıştı. Teknik direktör Hikmet Karaman, antrenman öncesi yaptığı açıklamada geçen Ankaragücü maçında yaptıkları hataları futbolculara gösterdiğini belirterek, "Analiz sonucu yaptığımız hataları, yediğimiz golü değerlendirdik. Kalecimiz ile yediğimiz golü değerlendirdik. 'Hocam ben pasın çıkışını görmedim. Sadece topun düştüğü yeri gördüm. Pasın çıktığını görsem oraya çıkmazdım' dedi. Burada VAR hakemleri çok dikkatli olması gerekiyor. Oyunun bir bölümünde gözden kaçıracakları bir şey orta hakemi yanıltabiliyor. Dolayısıyla bu zamanla çalışarak, seminerler yaparak ve analizler yaparak kendilerini geliştireceği bir olaydır. Dolayısıyla negatif bir şekilde düşünmek gerekmiyor. Kaybettiğimiz zaman 90 dakikayı böyle kısım kısım hatalarımızı bulmaya çalışıyoruz. Önemli olan bizim sahada takım olarak nasıl mücadele ettiğimizdir. Ben antrenör olarak ne yaptım? Oyuncum sahada ne yaptı? O önemli. Olaya buradan baktığımız zaman gelişimi sağlarız" diye konuştu.

Sadece hakemlere yüklenilmemesi gerektiğini belirten Karaman, "Direkt 'hakem penaltımızı vermedi' dersek, bu sefer oyuncu yapacağı işi de unutuyor. Galatasaray maçı zor ve önemli bir maçtır. Onlar şampiyonluğa ve Beşiktaş ikinciliğe oynuyor. Dolayısıyla biz 36 puanda matematiksel olarak küme düşme potasından kurtulmuş değiliz. Ülkenin konuya objektif ve sağduyulu bir şekilde bakması gerekiyor. Galatasaray iyi bir takım ve mücadelesi son derece yüksek bir takım. Kendi taraftarı önünde oynayacak. Biz aşağı potadan kurtulmak istiyoruz. Böyle bir maçta önce kendimize bakacağız. Ondan sonra da çalışmalarımıza hep devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328