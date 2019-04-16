(Görüntülü) Hikmet Karaman: Galatasaray maçı zor ve önemli

İlyas KAPLAN / KAYSERİ () - İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 29'uncu haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.



Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayserisporlu futbolcular, antrenmanın ilk kısmında kondisyon ve top çalışması yaptı. Sarı kırmızılı futbolcular, antrenmanın ikinci kısmında ise, yarı sahada taktik çalıştı. Teknik direktör Hikmet Karaman, antrenman öncesi yaptığı açıklamada geçen Ankaragücü maçında yaptıkları hataları futbolculara gösterdiğini belirterek, "Analiz sonucu yaptığımız hataları, yediğimiz golü değerlendirdik. Kalecimiz ile yediğimiz golü değerlendirdik. 'Hocam ben pasın çıkışını görmedim. Sadece topun düştüğü yeri gördüm. Pasın çıktığını görsem oraya çıkmazdım' dedi. Burada VAR hakemleri çok dikkatli olması gerekiyor. Oyunun bir bölümünde gözden kaçıracakları bir şey orta hakemi yanıltabiliyor. Dolayısıyla bu zamanla çalışarak, seminerler yaparak ve analizler yaparak kendilerini geliştireceği bir olaydır. Dolayısıyla negatif bir şekilde düşünmek gerekmiyor. Kaybettiğimiz zaman 90 dakikayı böyle kısım kısım hatalarımızı bulmaya çalışıyoruz. Önemli olan bizim sahada takım olarak nasıl mücadele ettiğimizdir. Ben antrenör olarak ne yaptım? Oyuncum sahada ne yaptı? O önemli. Olaya buradan baktığımız zaman gelişimi sağlarız" diye konuştu.



Sadece hakemlere yüklenilmemesi gerektiğini belirten Karaman, "Direkt 'hakem penaltımızı vermedi' dersek, bu sefer oyuncu yapacağı işi de unutuyor. Galatasaray maçı zor ve önemli bir maçtır. Onlar şampiyonluğa ve Beşiktaş ikinciliğe oynuyor. Dolayısıyla biz 36 puanda matematiksel olarak küme düşme potasından kurtulmuş değiliz. Ülkenin konuya objektif ve sağduyulu bir şekilde bakması gerekiyor. Galatasaray iyi bir takım ve mücadelesi son derece yüksek bir takım. Kendi taraftarı önünde oynayacak. Biz aşağı potadan kurtulmak istiyoruz. Böyle bir maçta önce kendimize bakacağız. Ondan sonra da çalışmalarımıza hep devam edeceğiz" şeklinde konuştu.