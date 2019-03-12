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(Görüntülü) Hikmet Karaman: Başakşehir maçını da galibiyetle süslememiz gerekiyor

İlyas KAPLAN/KAYSERİ()- İSTİKBAL Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, pazar günü oynayacakları Medipol Başakşehir maçı ile ilgili olarak, "10 haftalık dönemde müthiş oynayan, haklı galibiyetler alan takımın 1 mağlubiyetten...

İlyas KAPLAN/KAYSERİ()-



İSTİKBAL Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, pazar günü oynayacakları Medipol Başakşehir maçı ile ilgili olarak, "10 haftalık dönemde müthiş oynayan, haklı galibiyetler alan takımın 1 mağlubiyetten sonra bocalamaya girmeden iyi futbol ortaya koyup bu maçı da galibiyetle süslemesi gerekiyor" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında, kendi sahasında lig lideri Medipol Başakşehir'i ağırlayacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüp tesislerinde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan çalışma yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenmanda futbolcular ısınma, kondisyon, pas, yan pas ve şut çalışması yaptı. Sakatlıkları devam eden Sakıb Aytaç, Oğuzhan Berber, Bilal Başaçıkoğlu ve Bernard Mensah antrenmana katılmadı. Kana Bıyık, Varela ve Sapunaru ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

'İYİ MAÇ ÇIKARTMAYI AMAÇLIYORUZ'

Antrenman öncesi açıklama yapan teknik direktör Hikmet Karaman, "Lider olan Medipol Başakşehir eğer bize karşı mağlup olursa o zaman başka şeylerle gündeme gelecek ama biz kendimizi düşünmek zorundayız. 10 haftalık dönemde müthiş oynayan, haklı galibiyetler alan takımın 1 mağlubiyetten sonra bocalamaya girmeden iyi futbol ortaya koyup bu maçı da galibiyetle süslemesi gerekiyor. Taraftara, takıma, yönetime, teknik heyete görevler düşüyor. Hafta içi yapacağımız antrenmanlarla, hafta sonu taraftarımızın desteği ile iyi bir maç çıkartmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

 

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